Com'è andato il concerto di Bruce Springsteen a Ferrara

Si è regolarmente tenuto il concerto di Bruce Springsteen a Ferrara, nonostante l’alluvione che ha interessato altre zone dell’Emilia Romagna e le polemiche dei social che avevano chiesto agli organizzatori di annullarlo o rinviarlo.

Poco meno di tre ore di concerto, aperto sulle note di “No Surrender” e chiuso su una versione acustica di “Ill See You In My Dreams”. In mezzo, alcuni dei più grandi successi dell’immensa discografia del boss: dalle immancabili “Born in the USA”, “Born to Run”, “Glory Days”, Badlands” e “Backstreets”, a chicche come “Kitty’s Back” e cover di “Nightshift” e “Because the Night”.

Il Boss nel pomeriggio aveva salutato i presenti dal palco, prima di lasciarlo a Sam Fender che ha davvero entusiasmato le migliaia di fan presenti al parco Urbano Giorgio Bassani di Ferrara.

Di seguito la setlist completa:

No Surrender

Ghosts

Prove It All Night

Letter to You

The Promised Land

Out in the Street

Candy’s Room

Kitty’s Back

Nightshift (cover dei Commodores)

Mary’s Place

The E Street Shuffle

Johnny 99

Last Man Standing

Backstreets

Because the Night (cover del Patti Smith Group)

She’s the One

Wrecking Ball

The Rising

Badlands

Thunder Road

Born in the U.S.A.

Born to Run

Bobby Jean

Glory Days

Dancing in the Dark

Tenth Avenue Freeze-Out

I’ll See You in My Dreams

Domenica 21 Maggio 2023 si replica al Circo Massimo di Roma: ad aprire il concerto ci sarà ancora una volta Sam Fender ed i White Buffalo.