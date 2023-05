Com'è allenarsi insieme a Arnold Schwarzenegger? Due comici l'hanno testato

Nonostante le 75 primavere, Arnold Schwarzenegger continua ad essere un punto di riferimento per il bodybuilding e gli allenamenti in palestra. Di recente, l’attore ha pubblicato sul proprio account YouTube un filmato in cui invita due comici ad unirsi a lui per una sessione d’allenamento presso la Gold’s Gym di Venice Beach.

Si tratta di Fortune Feimster e Bert Kreischer, che si sono messi alla prova “uscendo dalle loro zone di comfort”, come affermato nel video.

I due, tra una risata e l’altra, hanno seguito alla lettera le indicazioni della leggenda del bodybuilding ed attore, in una serie di esercizi ai macchinari che per chi non è allenato sono tutt’altro che semplici.

A quanto pare, lo stesso Schwarzenegger ha apprezzato molto la curiosità dei due ed il fatto che abbiano fatto domande per ciascun esercizio. “Fortune e Bert sono entrambi affamati, e ti garantisco che è per questo che si sentono a loro agio a uscire dalla loro zona di comfort per provare qualcosa di nuovo. Quando sei curioso, tutto è un po’ meno spaventoso. C’è meno pressione su di te se il tuo cervello pensa che tu sia apprendendo e che ti stai tuffando a capofitto nell’ignoto” afferma evidentemente soddisfatto Schwarzenegger, che qualche giorno fa ha dato l’addio a Terminator .