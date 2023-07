Un colpo al cuore: questo orologio AVI-8 è ispirato al classico Capcom 1942

La cultura nerd passa anche e soprattutto da abbigliamento e accessori, ma non ci sono solo t-shirt e scarpe (come le splendide Air Force One dedicate al cubo di Rubik) tra cui districarsi: un nuovo pezzo da collezione potrebbe finire anche al vostro polso.

A catturare la nostra attenzione in queste ore è stato lo splendido AVI-8 AV-4104 Flyboy dedicato all'intramontabile shooter a scorrimento 1942 sviluppato e prodotto da Capcom nel 1984.

Chi ha più anni sulle spalle sentirà scorrere un brivido lungo la schiena pensando all'iconico sparatutto con gli aeroplanini della software house giapponese, ma la riscoperta dei grandi miti grazie al retrogaming potrà scatenare ricordi ed emozioni anche nei più giovani. Il Flyboy Capcom 1942 Automatic Limited Edition è un timepiece da 41 millimetri completamente in acciaio, con quadrante opaco a texture ruvida che mostra gli iconici aeroplanini a 8-bit del titolo di Capcom. La lancetta dei secondi, a sua volta, sfoggia come contrappeso un "Super Ace" da battaglia.

Sotto la scocca si nasconde un movimento automatico Seiko TMI NH35, mentre la resistenza in acqua arriva fino a 5 ATM. Notevole anche l'artwork inciso sul fondo, dove si possono leggere anche il logotipo del brand indipendente e quello di Capcom, che si fanno spazio ai lati di un minaccioso caccia da combattimento.

Capitolo prezzi, si parte da 365 dollari fino ad arrivare a 385, con due colorazioni tra cui scegliere. Saranno disponibili sullo store di AVI-8 a partire dal 28 luglio 2023.