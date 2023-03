ColourPop x Harry Potter, la collezione make up per gli amanti del maghetto inglese

ColourPop, brand di cosmetici vegan-friendly nato in California nel 2014, propone per questa primavera 2023 una collaborazione con la Warner Bros Entertainment Inc. con una selezione di make up dedicata all'incantevole mondo di Harry Potter.

Tra le collaborazioni del brand spiccano anche: Legend Of Korra, Star Wars, Powerpuff Girls e Sailor Moon (purtroppo non disponibile in Italia). La collezione Harry Potter x ColourPop comprenderà una palette di ombretti a forma di libro, Back to Hogwarts, in 24 tonalità dalle finiture metalliche, opache, glitterate e super shock tie dye (un misto di più colori) in una formula ultra pigmentata lunga tenuta.

Tre lipstick ispirati a Harry, Ron e Hermione nell'innovativa formula cushion idratante e nutriente più un gloss ultra brillante ispirato da Luna Lovegood.

Tre highlighter ispirati a Dobby, Fanny ed Edwige nelle tonalità dall' argento al bronzo, per illuminare le guance con formula OG che va dalla crema alla polvere, in splendide finiture tie dye.

Quattro liquid eyeliner nella colorazioni delle case di Hogwarts: rosso Grifondoro, giallo Tassorosso, verde Serpeverde e blu Corvonero con pennello sottile e flessibile per un tratto di precisione.

E infine quattro balsami labbra anch'essi ispirati alle case, per labbra morbide e idratate, nel rispetto dell'ambiente e della salute. Il set costa in Italia 160,74 euro.

