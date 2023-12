Ecco il colore Pantone dell'anno nuovo: un 2024 all'insegna del Peach Fuzz!

Con il Magentaverse del colore Pantone del 2023 che si avvicina ai titoli di coda, è arrivato il momento di conoscere più da vicino il suo diretto successore. Ecco a voi il PANTONE del 2024!

Nome in codice Pantone 13-1023, il colore Peach Fuzz ci accompagnerà per il prossimi dodici mesi scandendo il ritmo della vita tra design, arredamento e ispirazione creativa.

Come spiega Leatrice Eiseman del Pantone Color Institute, "alla ricerca di una tonalità che rappresentasse il nostro innato desiderio di vicinanza e connessione, abbiamo scelto un colore che irradia calore ed eleganza moderna. Una tonalità che risuona di compassione, offre un abbraccio sensibile e unisce senza sforzo il giovane con l'eterno". Un colore che richiama le soffici tonalità della pesca scelto per celebrare i 25 anni dell'iniziativa Pantone Color of the Year, cinque lustri da quel Pantone 15-4020 "Cerulean Blue" che nel 1999 inaugurò una delle tradizioni più apprezzate dai creativi di tutto il mondo.

Peach Fuzz andrà a influenzare interior design, marketing e tecnologia: non a caso è già disponibile il primo di questi esempi, il progetto Motorola X Pantone, che per il 2024 si colorerà proprio di questa particolare tonalità per rinnovare il sodalizio tra i due brand americani nei modelli Motorola Edge 40 Neo e Motorola Razr 40 Ultra.