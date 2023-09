Ecco i coloratissimi G-Shock per i veri fan di League of Legends

Il mondo dei videogiochi e quello degli accessori formano spesso dei binomi vincenti. È il caso, ad esempio, dell'AVI-8 ispirato al classico Capcom 1942, ma i fan meno attempati potranno trovare un'interessante ispirazione nella nuova collab tra Casio e League of Legends.

Da una parte il GA-110LL-1AJR ispirato a Jinx, dall'altra il GM-B2100LL-1AJR in pieno stile Hextech, ma scopriamoli più nel dettaglio. Il GA-110 "Jiinx" richiama in maniera piuttosto esplicita l'esplosività del carattere del popolare personaggio di League of Legends, in una vera e propria tempesta di colori, tra cui una base grossolanamente nera con accenti rosa, gialli e celesti, oltre a un immancabile e minaccioso super mega razzo nel piccolo dialer disposto a ore 9.

Chiaramente l'orologio riprende tutte le specifiche del GA-110, tra cui l'impermeabilità con resistenza fino a 20 bar, la resistenza agli urti, sveglia, timer e cronometro. Al suo fianco, dritto da un forziere Hextech potrete scoprire l'edizione speciale del GM-B2100, un perfetto mix tra tecnologia e stregoneria, con una combinazione tra nero e oro, un quadrante analogico e lancette a tema. Anche in questo caso troviamo l'impermeabilità fino a 20 bar, mentre le feature specifiche del modello comprendono l'alimentazione solare e la possibilità di configurarlo da smartphone.

Per entrambi i modelli, parte dell'esperienza passerà anche dall'unboxing, con cofanetti a tema da aggiungere alla collezione. I prezzi sul portale giapponese sono di 26.400 yen per il GA-110 e 137.500 yen per il GM-B2100, rispettivamente circa 168 e 870 euro.