La colonna sonora di EA Sports FC 24 è globale: c'è anche Ariete!

Ariete è stata una delle grandi protagoniste di Sanremo 2023, con la sua “Mare di Guai” che l’ha fatta conoscere al grande pubblico e l’ha subito resa uno dei nomi più interessanti del nuovo panorama musicale italiano. Per la cantante di Anzio, all’anagrafe Arianna Del Ghiaccio, arriva un altro importante riconoscimento.

Ariete infatti sarà presentente nella colonna sonora del nuovo EA Sports FC 24, ovvero l’erede spirituale di Fifa, con la sua “Avviso” che ha pubblicato un anno fa. Di seguito il testo:

Non ho voglio di impegnarmi in qualcosa

Meglio non perdere tempo, tu non puoi

E fra dieci mila fiori avrai una rosa

Ti farà solo del male, ma se vuoi

Andremo al mare insieme

Ti comprerò da bere, eh

Poi ti spezzerò il cuore

Ma non dire che non ti ho avvisata, mhm

Centomila volte ho cercato di spiegarti che non faccio per te

Piangi cento notti quando scopri che tu invece non farai mai per me, ma

Mi innamorerò di te

Perché non ho più nulla da fare, mhm-mhm

Mi innamorerò di te

Ma ogni volta spegnerò il cellulare se mi chiamerai

Quindi non chiamarmi ma-a-a-a-ai

No, tu non chiamarmi ma-a-a-a-ai

Sto in fase sperimentale

E ho paura dell'amore, tu non chiamarmi mai

Non ho voglio di comprarti un'altra rosa

Forse siamo come fiori, moriremo

Quindi è meglio che tu vada, non è cosa

Quando mi sentirò pronta proveremo

Torneremo al mare insieme

Ti ricomprerò da bere, eh-eh

Poi ti rispezzerò il cuore

Mi vorrai anche se ti ho già avvisata

Mi innamorerò di te

Perché non ho più nulla da fare, mhm-mhm

Mi innamorerò di te

Ma ogni volta spegnerò il cellulare se mi chiamerai

Quindi non chiamarmi ma-a-a-a-ai

No, tu non chiamarmi ma-a-a-a-ai

Sto in fase sperimentale

E ho paura dell'amore, tu non chiamarmi mai

Tu non chiamarmi

Cento mila volte ho cercato di spiegarti che non faccio per te

Piangi cento notti quando scopri che tu invece non farai mai per me, ma

Mi innamorerò di te

Perché non ho più nulla da fare, mhm-mhm

Mi innamorerò di te

Ma ogni volta spegnerò il cellulare se mi chiamerai

Quindi non chiamarmi ma-a-a-ai

No, tu non chiamarmi ma-a-a-ai

Sto in fase sperimentale

E ho paura dell'amore, tu non chiamarmi mai

Tu non chiamarmi mai

Un riconoscimento non di poco conto, che rende Ariete un’artista a tutti gli effetti globale dal momento che ogni anno EA Sports è nota per lo scouting che fa a livello mondiale per creare una colonna sonora quanto più variegata possibile, in grado di incrociare i gusti musicali dei fan di tutto il mondo che sono soliti giocare al suo titolo calcistico fino all’anno successivo. Anche per EA Sports FC 24, Electronic Arts ha mischiato praticamente tutti i generi per creare un’atmosfera quanto più coinvolgente possibile.