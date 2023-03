La colomba pasquale è anche vegana: le migliori alternative alle colombe tradizionali

La Colomba è un dolce simbolo delle feste di Pasqua, la ricetta tipica però prevede latte e uova e non è adatta a chi mangia vegano. Sul mercato fortunatamente esistono diverse alternative totalmente vegan: scopriamo quali aziende propongono colombe alternative prive di latte, uova e altri elementi provenienti dal mondo animale.

Probios con la linea Go Vegan propone un dolce artigianale totalmente Made in Italy, garantito senza latte, uova e olio di palma (sostituito da quello di girasole) e dolcificato con sciroppo d'agave e zucchero di canna. Realizzato con lievito madre, derivante dalla formula già utilizzata nel 1932 dai Maestri Fornai, il dolce presenta una lievitazione naturale che conferisce morbidezza e fragranza all'impasto, oltre ad assicurarne un profumo inconfondibile. Disponibile nelle varianti da 500 g e nei gusti: classico, crema al cioccolato bio, farro e cioccolato in gocce bio, arancia e limone, frutti rossi.

La finestra sul cielo, azienda leader nel segmento del macrobiotico presente dal 1978 sul mercato, propone una gustosa colomba tradizionale tratta dalla più antica varietà di frumento, lievitata con pasta madre e arricchita con deliziosa uvetta sultanina per ritrovare il gusto autentico del dolce, senza prodotti di derivazione animale e olio di palma. Disponibile in un formato da 500 g e presentata in un' elegante confezione rettangolare in cartone.

Ardita la scelta di Sottolestelle che nella linea PanPrimavera propone due varianti lievitate naturalmente e totalmente realizzate con ingredienti vegetali. La prima con cedro e limone candito, in cui l'asprezza e la dolcezza si mescolano per un incontro di sapori intensi e particolari. La seconda con pere e cioccolato, che permette allo zuccherino sapore del frutto di sposarsi alla perfezione con il gusto deciso del cioccolato fondente. Disponibili nei formati da 500 g.