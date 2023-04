La nuova collezione Triumph arriva nelle concessionarie: le novità 2023

Una nuova collezione di abbigliamento tecnico, casual e merchandising a marchio Triumph sta per arrivare nelle concessionarie italiane, per la felicità degli appassionati. Scopriamo dunque quali sono le novità 2023 legate a Triumph Motorcycles.

Con l'arrivo della primavera e il ritorno della tradizionale "stagione delle moto" Triumph lancia la sua nuova collezione di abbigliamento 2023, consolidando quella che è da tempo la sua filosofia: progettare capi d'abbigliamento disegnati in esclusiva e in perfetto abbinamento con le varie categorie di moto. Triumph del resto è famosa per la qualità costruttiva, le performance e l'affidabilità delle sue moto, curando sin nei minimi dettagli ogni aspetto della produzione; lo stesso vale per l'abbigliamento, sia casual che tecnico, che quest'anno strizzerà l'occhio soprattutto al mondo Adventure/Touring vista la crescente popolarità del segmento - con Tiger 900 e Tiger 1200 che spiccano per personalità nel mercato.

Partiamo così con la giacca Alder GTX Lite, nuova versione con colorazione chiara rispetto alla Alder 2021. Realizzata in GORE-TEX a tre strati, garantisce impermeabilità, protezione antivento e traspirabilità ottimale. Anche la giacca Cranbourne Lite è realizzata in tessuto con colorazione chiara e rifinita con un rivestimento Teflon antimacchia, pensata per i mercati con clima più temperato. Per chiudere con l'ambito Adventure/Tourer abbiamo la giacca Tourer Bright in tessuto performance TriTech a tre strati per un'impermeabilità e una traspirabilità superiori.

Anche le famiglie Roadster e Modern Classics vengono aggiornate con la giacca Triple Mesh in rete nera, bianca e rossa realizzata in tessuto TriTech, la giacca Braddan Retro ventilata in rete AirFlow e infine la giacca ventilata racing Braddan nelle nuove colorazioni Blu e Verde Racing.



Ricordiamo per gli appassionati delle due ruote che nei negozi c'è anche la nuova collezione 2023 di Ducati.