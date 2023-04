Le nuove cuffie Bugatti firmate Master & Dynamic: design e qualità audio

Il suono è sempre stato parte fondante dell'esperienza Bugatti, dai primi motori delle Type 35 all'attuale rombo della Chiron W16, non a caso il marchio francese ha appena presentato una collezione dedicata all'ascolto della musica realizzata assieme al brand premium Master & Dynamic.

Questa nuova collezione Bugatti e Master & Dynamic fonde design artistico e tecnologie innovative al fine di offrire un'esperienza audio incomparabile. Tre i prodotti presenti all'interno della collazione, a partire dalle sofisticate cuffie MW75 Active Noise-Cancelling Wireless con cancellazione del rumore e 32 ore di batteria. Si prosegue con le MG20 Gaming Wireless, cuffie senza fili dedicate al mondo del gaming che offrono un audio surround da 7.1 canali, infine le MW08 Active Noise-Cancelling True Wireless, auricolari leggeri e dalla batteria "infinita": ben 42 ore di ascolto con una sola carica.

I colori della collezione omaggiano ovviamente la tradizione Bugatti, pensiamo al French Racing Blue che celebra il mondo delle corse, mentre il Deep Orange è stato inserito in onore dei veicoli Bugatti World Record Edition. La collezione Master & Dynamic for Bugatti è disponibile in pre-ordine dallo scorso 30 marzo 2023 sul sito europeo di Master & Dynamic, le MW75 ANC Wireless sono proposte a un prezzo di 699 euro, le MG20 Wireless a 599 euro, le MW08 Active Noise-Cancelling a 449 euro.