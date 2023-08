La nuova collezione d'abbigliamento Scrambler Ducati arriva negli Store

Il mito dello Scrambler Ducati va sicuramente vissuto in sella, ora però si può anche indossare grazie alla nuova collezione d’abbigliamento ufficiale chiamata Milestone.

La nuova collezione d’abbigliamento Scrambler arriva dunque nelle concessionarie e nello store online Ducati. La nuova linea è composta da giacche uomo e donna con protezioni in tessuto soft-shell, guanti e casco jet Arai e si integra perfettamente con i capi più casual a marchio Ducati, come i jeans tecnici e le giacche in pelle adatti per la città.

Fra le principali novità tocca segnalare la la giacca in tessuto SCR62 Milestone prodotta da Spidi per Ducati, disponibile sia da uomo che da donna con all’esterno un tessuto in softshell a 3 strati con membrana antivento e traspirante e micropile interno per il massimo comfort termico.

I guanti da moto Milestone SCR62 invece sono realizzati in tessuto elasticizzato e microfibra similpelle ad alta resistenza. Hanno protezioni termoformate in poliuretano sulle nocche e una chiusura regolabile con Velcro. Il casco Milestone è poi realizzato dal Centro Stile Ducati su base Arai, dal design minimal ma allo stesso tempo sofisticato; è perfetto per l’uso touring oppure urbano, del resto la calotta esterna è rigida e resistente, mentre all’interno è presente una calotta brevettata in EPS a densità differenziate.

Infine la collezione prevede un’ampia gamma Sportswear per indossare la propria passione quotidianamente, pensiamo a felpe e t-shirt per ogni occasione.