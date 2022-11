La nuova collezione di abbigliamento Ducati 2023 è già nei negozi: le novità

Il nome Ducati è sicuramente sinonimo di moto ad alte prestazioni, anche sul fronte dell'abbigliamento però il marchio di Borgo Panigale è la perfetta traduzione di stile, comfort e sicurezza per vivere la propria passione a due ruote. Ecco arrivare infatti la nuova collezione di abbigliamento Ducati 2023, pensata per tutti gli appassionati.

I visitatori di EICMA 2022 (la Ducati V21L elettrica a EICMA 2022) hanno potuto ammirare dal vivo l'intera collezione in anteprima presso l'enorme stand Ducati. Una collezione pensata e progettata per rendere ancora più piacevole l'esperienza in sella ai modelli di Borgo Panigale, capi tecnici prodotti e progettati tenendo la sicurezza e le performance sempre bene in mente. L'estetica è stata affidata ad Aldo Drudi e al Centro Stile Ducati, mentre la produzione è stata affidata alle migliori aziende del settore, che hanno realizzato i capi con materiali di alta qualità.

La collezione Performance Wear di Ducati si adatta all'intera gamma di modelli e si suddivide nelle linee Racing, Sport, Touring e Urban. La principale novità per la linea Racing è il rinnovamento dell'iconica tuta Ducati Corse C6, top di gamma per i motociclisti che corrono in pista, disponibile anche con il programma Ducati SuMisura, che offre ai Ducatisti di personalizzare la tuta secondo la loro conformazione fisica e sul fronte del design.

La linea Sport si fregia invece della nuova giacca Fighter C2, prodotta dalla Dainese in esclusiva per Ducati. Una giacca comoda e leggera realizzata in morbida pelle bovina abbinata ad ampie aree di tessuto tecnico elasticizzato. Abbiamo poi prese d'aria su petto e schiena, la cerniera di unione ai pantaloni, l'ampiezza vita regolabile, la fodera fissa Tech Frame e una tasca interna impermeabile.

La linea Touring vanta soprattutto il completo giacca-pantalone Strada C5, disponibile sia in versione maschile che femminile (come potete vedere nella foto cover). Prodotto sempre da Dainese e disegnato da Aldo Drudi in esclusiva per Ducati, questo set è impermeabile, caldo o ventilato a seconda delle esigenze. Può essere anche abbinato ai guanti corrispondenti, anch'essi rinnovati per la linea 2023 con un focus specifico su praticità, comfort e sicurezza.

Infine la linea Urban vede arrivare il nuovo gubbino Company C4 e la giacca termica outdoor C3. Il primo capo è prodotto da Dainese in esclusiva per la Casa motociclistica di Borgo Panigale in morbida pelle con protezioni Pro-Armor sottili e leggere, mentre la seconda novità è una giacca versatile con un design particolare, che reinterpreta l'iconico rosso Ducati.

Per omaggiare infine i campioni di MotoGP e Superbike Ducati offre un'ampia gamma Sportswear formata da felpe e t-shirt brandizzate. Ricordiamo inoltre che Diadora, sponsor tecnico di Ducati, ha lanciato una nuova t-shirt per omaggiare Pecco 63. Le novità apparel di Ducati sono disponibili presso i concessionari ufficiali e sullo shop online di Ducati.