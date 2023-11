I Coldplay vogliono che i fan cantino nella nuova canzone 'One World': ecco come

Particolare iniziativa lanciata dai Coldplay. La band di Chris Martin infatti ha annunciato di aver quasi concluso le registrazioni dell’album “Moon Music”, ma vuole che in una canzone, “One World”, siano presenti anche i fan con la loro voce.

Tutto quello che bisogna fare, per essere presenti nella canzone e forgiarsi del titolo di aver cantato con i Coldplay, è collegarsi al sito web dedicato e seguire le istruzioni, ovvero registrarsi mentre si canta “Ahhhh” per qualche secondo dopo aver premuto sull’icona del microfono.

È possibile copiare la nota sul sito oppure cantare in sol o in do nell’ottava preferita. Attenzione: per partecipare è necessario aver compiuto la maggiore età.

Non si tratta di una novità assoluta nel mercato musicale: gli Arcade Fire, ad esempio, durante il tour di Reflektor registrarono un coro dei fan che poi sarebbe stato incluso in “Everything Now”, una delle loro canzoni più famose. Lo scorso anno anche i Suede hanno fatto lo stesso con due canzoni entrate in “Autofiction”. Si tratta senza dubbio di un modo simpatico ed originale per coinvolgere i fan nel processo di registrazione.

Ricordiamo che i Coldplay torneranno in Italia nel 2024 allo Stadio Olimpico di Roma. Avete preso i biglietti per qualche data? Fatecelo sapere tramite i commenti.