I Coldplay tornano in Italia nel 2024 con due date a Roma: info e biglietti

Dopo le sei incredibili date sold out di Napoli e Milano, il “Music of the Spheres World Tour” dei Coldplay torna in Italia il prossimo anno, con due concerti allo Stadio Olimpico di Roma.

Live Nation ha infatti comunicato che la band di Chris Martin, che dovrebbe rilasciare ad inizio 2024 la prima parte del nuovo album, farà tappa allo Stadio Olimpico di Roma il 12 e 13 Luglio 2024. Il tour comprende le prime esibizioni in Grecia, Romania e Finlandia, e la prima volta a Budapest dal 2008.

Per il gruppo pop britannico si tratta di un ritorno a Roma dopo 21 anni: l’ultima volta si sono esibiti infatti nel 2003 nella nostra Capitale.

Per quanto riguarda la vendita dei biglietti, è possibile iscriversi sul sito dei Coldplay per accedere al presale previsto a partire dalle ore 9 di martedì 25 Luglio 2023. Iscrivendosi, si riceverà un codice univoco per accedere alla vendita il giorno lunedì 24 Luglio 2023: attenzione però, la ricezione di questo codice non garantisce la disponibilità dei biglietti in quanto la richiesta sarà sicuramente elevata, motivo per cui consigliamo di collegarsi al link presente nella mail il giorno e l’orario prestabilito.

Tutti i dettagli disponibili direttamente sulla pagina dedicata presente su Live Nation.