Coldplay e secondary ticketing: riesplode il caso dopo i sold out di Roma

Il rapido sold out registrato dai Coldplay per le quattro date di Roma in programma nel 2024 ha fatto riesplodere il caso della lotta al secondary ticketing ed al bagarinaggio. In un’intervista ad ADNKronos, Carlo Parodi di Assomusica ha proposto qualche idea per contrastare il fenomeno.

Pur sottolineando che “è un fenomeno difficilissimo da contrastare”, Parodi ha proposto qualche soluzione da aggiungere alle normative in vigore sul biglietto nominativo che - a sua detta - “non sono servite a nulla” in quanto “la nominalità sul biglietto del concerto non è riuscita ad attenuare il fenomeno, provocando invece un aumento dei costi e lunghe code all'accesso del pubblico”.

Secondo Parodi "le attività delle autorità di controllo devono continuare e anzi aumentare, soprattutto con strumenti tecnologici adeguati, perché non appena si abbassa la guardia il fenomeno riemerge più forte di prima, con conseguenti danni di immagine se non di incassi; ma a medio termine, l'innalzamento di una barriera di ingresso all'acquisto dei biglietti per un concerto potrebbe anche creare disaffezione da parte del pubblico, indotto a pensare che i prezzi reali siano di fatto molto più alti di quelli indicati e dunque inaccessibili ai più, per non parlare del rischio di biglietti falsi"

Dello stesso avviso anche Sergio Cerruti, presidente dell’Associazione Fonografici Italiano che evidenzia come la rivendita abusiva dei biglietti sia un fenomeno non limitato solo ai concerti ma anche alle partite di calcio ed eventi sportivi. La proposta di Cerruti è di eliminare la lotteria delle liste d’attesa: “penso a TicketOne: la piattaforma non deve anche gestire e creare la serie A o la serie B dei clienti inseriti nelle liste per l'acquisto dei biglietti: quali sono i criteri di ammissione, magari scritti in carattere microscopico nelle ultime righe che nessuno legge?” spiega.