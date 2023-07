Coldplay a Roma nel 2024, biglietti sold out in pochi minuti: fan infuriati

Dopo la prevendita di qualche giorno fa, riservata a coloro che avevano ricevuto il codice e che si erano iscritti al sito ufficiale dei Coldplay, stamattina è partita la vendita generale per i biglietti delle quattro date che la band di Chris Martin terrà allo Stadio Olimpico di Roma nel 2024.

I ticket a disposizione sono andati sold out nel giro di pochi minuti, come confermato dalla stessa Live Nation tramite i propri canali ufficiali social dove ha confermato l’assenza di disponibilità.

Secondo quanto riportato dall’agenzia Dire, il sito web di Ticketone (ovvero uno dei rivenditori autorizzati ufficiali) ha riportato qualche problema sin dall’apertura delle vendite: “come accaduto l’anno scorso per i concerti in Italia dei Coldplay (così come per altri big della musica) moltissimi utenti hanno segnalato l’impossibilità di acquisto dei biglietti. Dopo lunghe attese in coda, la brutta sorpresa: su Ticketone i biglietti risultavano tutti esauriti e non disponibili. Pochi sembrano i fortunati ad essere riusciti a procedere con l’acquisto. Lo stesso problema è stato riscontrato anche su Vivaticket" si legge nell’articolo di Dire, a cui non hanno risposto i diretti interessati.

I fan non hanno nascosto il loro disappunto e su Twitter sotto l’hashtag ColdplayInRome sono migliaia le lamentele di utenti che non sono riusciti ad accaparrarsi i tanto agognati biglietti.

I Coldplay si esibiranno allo Stadio Olimpico di Roma 12, 13, 15 e 16 Luglio 2024, a poco più di un anno dalle sei tappe del 2023 che hanno tenuto a Milano e Napoli.