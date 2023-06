I Coldplay sono già a Napoli: Chris Martin e soci sul lungomare per una pizza

Il doppio live dei Coldplay e Napoli rappresenta uno dei concerti più attesi dell’estate 2023. La band inglese si esibirà allo Stadio Diego Armando Maradona il 21 e 22 Giugno, ma Chris Martin e soci sono già arrivati nel capoluogo campano.

A testimoniare e documentare l’arrivo dei quattro a Napoli ci ha pensato Gino Sorbillo. Il titolare della pizzeria sul lungomare ha infatti pubblicato sul proprio account ufficiale Facebook una fotografia che ritrae il fratello Toto Sorbillo in compagnia di Chris Martin.

Il frontman infatti si è concesso una pizza sul lungomare, insieme agli altri componenti che tra due giorni si esibiranno allo stadio dei Campioni d’Italia. Per l’occasione, la pizzeria ha preparato una pizza davvero speciale dove la mozzarella va a comporre la scritta “Coldplay”.

“Grandi soddisfazioni : stasera qui da noi a cena abbiamo l’onore di avere i Coldplay” si legge nella didascalia che accompagna la foto.

Probabile che i Coldplay siano già in città per l’allestimento dello show di mercoledì prossimo e per le consuete prove.

I biglietti per le due tappe sono sold out tempo, e come sempre sconsigliamo di rivolgervi a piattaforme di secondary ticketing per l’acquisto. Piuttosto, tramite Fansale e Ticketmaster è possibile acquistare a prezzo di costo e non maggiorato i biglietti messi in vendita dai fan che non hanno più la possibilità di andare ai concerti.