Coldplay 25, 26, 28 e 29 Giugno a San Siro: scaletta e biglietti. Apre Mara Sattei!

Dopo il doppio concerto dei Coldplay allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, continua il tour della band di Chris Martin nel nostro paese con ben quattro tappe (tutte sold out) allo Stadio San Siro di Milano dove gli inglesi si erano esibiti già cinque anni fa.

Il Music of The Spheres World Tour, nella fattispecie, si fermerà a San Siro il 25, 26, 28 e 29 Giugno 2023 con quattro live imperdibili che saranno aperti da CHVRCHES e dall’italiana Mara Sattei, già nota per molte delle sue hit e per aver partecipato a Sanremo 2023.

A livello di scaletta, non sono attese molte novità dal momento che durante le tappe tenute fino ad ora i quattro non hanno riservato grossi stravolgimenti:

Higher Power

Adventure of a Lifetime

Paradise

The Scientist

Viva La Vida

Hymn for the Weekend

Charlie Brown

In My Place

Yellow

Human Heart

People of the Pride

Clocks

Infinity Sign

Something Just Like This

Midnight

My Universe

A Sky Full of Stars

Don’t Panic

Hen Wlad Fy Nhadau

Humankind

Fix You

Bityful

A Napoli, in entrambe le date, Chris Martin ha intonato in acustico Napule è, in omaggio al grande cantautore Pino Daniele scomparso qualche anno fa. Non è chiaro se Martin intonerà qualche canzone ad hoc anche per i partecipanti milanesi, e sicuramente lo scopriremo stasera.

