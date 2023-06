Coldplay 21 e 22 Giugno 2023 allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli: la scaletta

Arriva finalmente in Italia il “Music of the Spheres” Tour dei Coldplay. La band capitanata da Chris Martin farà ben sei tappe nel nostro paese: si parte stasera e domani, 21 e 22 Giugno, dallo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, per poi passare il 25, 27, 28 e 29 Giugno a San Siro, a Milano.

Proprio il frontman della band inglese, già lo scorso weekend ha fatto visita a Napoli dove si è concesso una pizza sul lungomare. Sui social e sui giornali è stata ripresa la notizia di Chris Martin che ha fatto visita a Gino Sorbillo, che l’ha accolto con una pizza dedicata ai Coldplay.

Il concerto dei Coldplay allo stadio di Fuorigrotta rappresenta uno degli eventi più importanti dell’estate musicale napoletana, ed è sentito anche da Chris Martin e soci che subito dopo la vittoria dello scudetto da parte del Napoli su Twitter avevano affermato che “il 21 e 22 Giugno ci divertiremo molto, congratulazioni al Napoli. Non vediamo l’ora di venire a suonare a casa dei campioni”.

Per quanto riguarda la scaletta, invece, rispetto ai precedenti live che la band ha tenuto le sorprese dovrebbero essere poche. L’esibizione dovrebbe durare intorno alle due ore, per un totale di 23 canzoni:

Higher Power

Adventure of a Lifetime

Paradise

The Scientist

Viva La Vida

Hymn for the Weekend

Charlie Brown

In My Place

Yellow

Human Heart

People of the Pride

Clocks

Infinity Sign

Something Just Like This

Midnight

My Universe

A Sky Full of Stars

Don’t Panic

Hen Wlad Fy Nhadau

Humankind

Fix You

Bityful

Nella scaletta dovrebbe anche trovare spazio qualche cover: ad esempio a Barcellona Chris Martin ha cantato “Nel blu, dipinto di blu”, mentre a Cardiff è stata la volta di “Dakota” degli Stereophinics. Chissà che a Napoli il gruppo non tiri fuori qualche canzone dal repertorio di musica popolare napoletana.



Per quanto riguarda gli orari, invece, l'apertura dei cancelli è prevista alle 17. Alle 19:15 si esibir Laila Al Habash, mentre alle 20:15 sarà la volta dei Chvrches. i Coldplay saliranno sul palco alle 21:15.