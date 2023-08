Coccolati per 19 ore: pasti, intrattenimento e servizio sul volo più lungo al mondo

Un paio di mesi fa, vi abbiamo svelato quali sono i voli diretti più lunghi del mondo, toccando tratte come quella tra Manila e New York e quella tra Los Angeles e Singapore. Ma come è il servizio su queste tratte aeree di durata super-lunga? Un reportage ce lo svela.

Ramsey Qubein, un giornalista di CN Traveller, ha infatti documentato il suo viaggio di 19 ore tra New York e Singapore. Si tratta della tratta aerea più lunga al mondo, almeno tra i voli diretti senza cambi di vettura e coincidenze. Il volo viene operato da Singapore Airlines e parte dall'aeroporto John F. Kennedy di New York. Per di più, i passeggeri viaggiano su un Airbus A350-900ULR (Ultra Long Range) appositamente sviluppato da Airbus e Singapore Airlines.

Per iniziare, dovete sapere che il volo non ha alcun posto in Economy. Sì, avete capito bene: per una tratta così lunga, Singapore Airlines ha deciso di limitare le possibilità della clientela e di rimuovere la classe Economy, che con i suoi posti stretti e un servizio non sempre dei migliori potrebbe causare delle frustrazioni non da poco tra i passeggeri. Dunque, le classi offerte sul volo sono solo Premium Economy, Business e la Prima Classe, con la Business che comprende la maggior parte del velivolo.

Per diciannove ore di volo, comunque, Singapore Airlines offre delle opzioni di intrattenimento senza pari: per esempio, il database della compagnia permette di vedere circa 1.000 film, serie TV e programmi televisivi, accompagnati da una serie di drink gratuiti della casa. Inoltre, visto che la tratta viene percorsa solo da poche persone ogni giorno, gli assistenti di volo della compagnia sono stati addestrati a ricordare ogni passeggero per cognome, riferendosi a lui o a lei utilizzando quest'ultimo e salutandolo personalmente sia all'entrata che all'uscita.

Inoltre, i pasti sono organizzati per seguire l'orologio biologico dei viaggiatori, in modo da evitare il jet lag. Per questo, il primo pasto viene servito appena l'aereo decolla, mentre il secondo (composto da diverse portate, ciascuna servita singolarmente) arriva più o meno a metà volo: gli assistenti di volo hanno anche delle specifiche istruzioni per svegliarvi e servirvi il pasto, in modo da evitare brutte ripercussioni sul vostro ciclo sonno-veglia all'arrivo. Infine, il terzo pasto potrà essere scelto tra una serie di proposte alla carta, come sandwich, insalate e zuppe.