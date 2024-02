Coca-Cola Spiced, un nuovo gusto si prepara a conquistare il mercato

Se in Italia le varianti dell'originale, quando si parla di Coca-Cola, hanno storicamente avuto vita breve, non vale lo stesso discorso per altri mercati, USA al primo posto, dove le sperimentazioni hanno dato vita negli anni a gusti a dir poco stravaganti.

L'ultima trovata della The Coca-Cola Company si chiama Coca-Cola Spiced e, come spiega l'azienda sulla landing page del prodotto, si tratta di "un'alchimia unica tra la nostra iconica cola, lamponi e spezie". Un incontro di gusti che arriverà sul mercato a stelle e strisce al termine del countdown presente sul portale ufficiale.

Al momento in cui scriviamo, mancano ancora 8 giorni e 9 ore: appuntamento fissato per il 19 febbraio 2024 alle 19:00, ora italiana.

Non si sa molto altro sul prodotto, ma arriverà sicuramente sul mercato nei formati classici, in bottiglietta di PET e in lattina, e nelle varianti classica e Zero.

Il motivo della bottiglietta riporta un'onda rosa che abbraccia la classica etichetta rossa della popolare bibita.

Come accennato in apertura, la compagnia non è assolutamente nuova alle sperimentazioni e di recente ne ha provata una che ha spiazzato un po' tutti: a settembre 2023, infatti, Coca-Cola aveva creato un nuovo gusto grazie all'IA, anche se non proprio tutto era andato per il verso giusto...