Il nuovo Club Lynk & Co di Milano è aperto a tutti: un hub di design da non perdere

Il 22 novembre scorso siamo stati invitati a un party a cui non potevamo mancare: Lynk & Co ha inaugurato il suo club di Milano, dopo aver aperto il club di Roma lo scorso mese di marzo.

Il 26 novembre il Club Lynk & Co di Corso Venezia 6 a Milano è stato ufficialmente aperto al pubblico ed è un nuovo hub che non potete perdere: al suo interno trovate luci al neon che vi avvolgono, una colorata Candy Shop Toilette, poltrone 3D, un comodo divano giallo (tratto distintivo di Lynk & Co) un bancone in metallo e un'illuminazione curata da Seletti. Fra le varie sale del club anche la Lynk & Co 01, vettura che abbiamo provato al lancio nella nostra sezione motori (alla guida della nuova Lynk & Co in abbonamento) e che si può avere anche in abbonamento mensile - una vettura da condividere con gli altri utenti nei giorni in cui non ne avete bisogno.

Perché Lynk & Co è proprio questo: un nuovo modo di vivere l'automobile, allo stesso modo un nuovo concetto di pensare il "concessionario", che da sterile showroom diventa un vero e proprio hub lifestyle dove gli utenti Lynk & Co possono incontrarsi e scambiare idee. Se poi avete ancora domande su cosa sia Lynk & Co, su come funzionino i suoi servizi o su grandi temi della nostra esistenza potete sempre fare un salto nella stanza dei Tarocchi del Club.

La società cino-svedese non vi garantisce che troviate le risposte ai grandi temi del mondo ma sarete di certo circondati da un'atmosfera onirica fatta di mobili e legno recuperati. Il tutto progettato in collaborazione con lo studio di design New Order Arkitektur di Göteborg. Il nuovo Club Lynk & Co di Milano dunque non è solo un luogo in cui ammirare la 01 dal vivo, è un centro nevralgico dove progetti, spettacoli e workshop sono capaci di coinvolgere la comunità. Siete pronti a entrare nella grande famiglia Lynk & Co? in questo articolo le foto degli altri Club Lynk & Co d'Europa.