I Club Dogo stanno tornando: Beppe Sala e Milano riaccolgono lo storico gruppo rap

Sono passati 20 anni dall'esordio discografico dei Club Dogo, gruppo rap milanese composto da Jake La Furia, Guè (oggi il "Pequeno" è stato rimosso dal nome) e Don Joe, per certi versi collegato all'esperienza delle Sacre Scuole. È infatti il 2003 l'anno dell'esordio indipendente con Mi fist, uno degli album più iconici del rap italiano.

Da Vida loca a Note killer, le rime di La Furia e Guè sulle basi di Don Joe riecheggiano ancora oggi nelle cuffie sia delle generazioni che hanno vissuto in prima linea quei momenti che in quelle degli appassionati di rap che hanno recuperato in seguito i grandi successi del gruppo. Questo ha d'altronde inanellato successi di ogni tipo, da Penna capitale (2006) a Vile denaro (2007), passando per Dogocrazia (2009) e Che bello essere noi (2010).

Gli album più recenti sono Noi siamo il club e Non siamo più quelli di Mi fist, rispettivamente del 2012 e del 2014. Citare brani come Weekend e Fragili (feat. Arisa), ma anche P.E.S (feat. Giuliano Palma) e Noi siamo il club (feat. Marracash) è superfluo per gli appassionati di rap, che probabilmente stanno ancora ascoltando Puro Bogotà (feat. Vincenzo da Via Anfossi e Marracash) del 2007 (incluso nel succitato Vile denaro).

Il successo transgenerazionale del gruppo è insomma fuori discussione. Questo anche grazie alle successive carriere soliste di Guè e Jake La Furia, che hanno preso il volo in modo importante nel 2015, in seguito a quello che per certi versi sembrava essere uno "scioglimento" del gruppo (nonostante non ci sia mai stato un annuncio ufficiale). Per quanto infatti Guè avesse già all'attivo album come Il ragazzo d'oro (2011) e Bravo ragazzo (2013), mentre Jake avesse rilasciato relativamente da poco Musica commerciale (2013), fino ad allora le carriere soliste e di gruppo si erano per certi versi intersecate.

Il 2015 rappresenta non a caso l'anno di uscita di Vero, disco di Guè a firma Universal Music Group e Def Jam Recordings, che include una traccia stellare, in tutti i sensi: Interstellar (feat. Akon). È dunque questo il momento in cui le sorti del gruppo si sono un po' divise, dato che si è passati nel 2016 all'indimenticabile Santeria (Guè con Marracash), che vede ancora oggi, a sette anni di distanza dall'uscita, il brano Insta Lova ai vertici delle classifiche FIMI legate ai singoli.

Il brano è indubbiamente tornato in auge anche grazie al social network TikTok, rappresentando quindi una sorta di punto di congiunzione con le nuove generazioni. Nel frattempo, tra gli altri album usciti, 17 (Jake La Furia con Emis Killa) del 2020 sembra aver fatto venire voglia a molti di riascoltare un Jake totalmente rap, mettendo da parte, quantomeno per un momento, il successo di hit estive come El Party (feat. Alessio La Profunda Melodia).

Ecco dunque che, anche a livello discografico, sembra essere giunto il momento perfetto per il ritorno dei Club Dogo. Non sembra insomma essere un caso che, nella terza settimana di ottobre 2023, siano iniziati a comparire in diversi luoghi di Milano delle bandiere che riportano il logo dello storico gruppo. A tal proposito, è immancabilmente il profilo Instagram di ESSE Magazine a tenere traccia delle "prove". Il 24 febbraio del 2022 è la data del primo indizio, visto che già in quel periodo erano circolate alcune foto di Jake, Guè e Don Joe insieme.

Al netto di qualche sporadico commento dei membri del gruppo, che però non ha mai lasciato trasparire indicazioni concrete, per lungo tempo non se ne è più parlato. Questo fino alla giornata del 19 ottobre 2023, quando è comparso "dal nulla" il profilo Instagram ufficiale dei Club Dogo. Non sono dovute passare troppe ore affinché gli appassionati di rap nostrano iniziassero a seguirlo e al momento in cui scriviamo, a poco più di 12 ore dall'annuncio dell'esistenza del profilo da parte di ESSE Magazine, sono già più di 190.000 i follower (e sono destinati probabilmente a salire in modo importante col passare del tempo).

È d'altronde da lungo tempo che i fan chiedono a gran voce un ritorno dei Club Dogo, tanto che, dopo la comparsa del profilo, c'era anche chi si è chiesto se si trattasse di un fake o meno. Tuttavia, col passare delle ore le cose hanno iniziato a farsi più interessanti, dato che ai Navigli di Milano sono comparse bandiere col logo dei Club Dogo e la scritta Club Dogo is for the People. Striscioni simili sono comparsi inoltre in alcune note strade di Milano, così come alcune persone si sono trovate nella cassetta delle lettere dei volantini legati al gruppo.

Il culmine è poi arrivato con la pubblicazione, nella giornata del 20 ottobre 2023, di un video teaser sul profilo Instagram Club Dogo, che ha come descrizione 2024 e vede come comparsa addirittura il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. Gli appassionati si stanno ora chiedendo se si tratta di un nuovo album o di un ultimo live del gruppo, ma quel che è certo è che l'interesse per il ritorno di Guè, Jake La Furia e Don Joe è alle stelle. Milano è in ogni caso pronta a riaccogliere lo storico gruppo, ascoltando in rotazione D.O.G.O (feat. Marracash).

Crediti immagini di Milano: _crazyrooster (via ESSE Magazine).