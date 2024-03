Club Dogo stasera 11 Marzo 2024 in concerto al Forum di Assago: la scaletta

Andato in scena ieri sera il primo dei dieci concerti dei Club Dogo al Forum di Assago di Milano, che insieme all’album pubblicato qualche settimana fa segnano il ritorno sulle scene del gruppo hip hop di Gué, Jake La Furia e Don Joe.

Si replica già stasera sempre al Mediolanum Forum alle porte di Milano, e sulla base di quanto successo ieri sera abbiamo qualche indicazione sulla scaletta.

Tra gli ospiti della serata inaugurale del tour abbiamo ci sono stati Giuliano Palma, Elodie, J-Ax e Vincenzo Da Via Anfossi, ma è improbabile che tutti e quattro i guest siano presenti anche stasera. Tuttavia, è lecito aspettarsi qualche altra sorpresa.

La scaletta, che probabilmente sarà ripresa a grandi linee anche nelle prossime date, è stata la seguente:

Il mio mondo, le mie regole

Cronache di resistenza

Spacco tutto

Per la gente

Mafia Del Boom Bap

Note killer

P.E.S. (con Giuliano Palma)

Soli A Milano (con Elodie)

Nato per questo

Brucia ancora (con J-Ax)

Puro Bogotà (con Vincenzo da via Anfossi)

All'ultimo respiro

Oltre alle tappe al Mediolanum Forum, i Club Dogo suoneranno questa estate, il 28 Giugno 2024, allo Stadio San Siro di Milano. I biglietti e VIP pack sono già in vendita su Ticketone e le varie piattaforme di rivendita. Come sempre vi invitiamo a non affidarvi ai siti di secondary ticketing.