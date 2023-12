Club Dogo, in arrivo un nuovo album: l'annuncio domani 12 Dicembre alle 14

Il ritorno dei Club Dogo potrebbe passare non solo attraverso la serie di concerti già sold out al Forum di Milano, ma anche attraverso un nuovo album. Jake La Furia, Guè e Don Joe hanno pubblicato da pochi minuti sul loro profilo ufficiale Instagram un video teaser che lascia davvero poco spazio ai dubbi.

I tre infatti si sono fatti ritrarre, nella clip in questione, mentre lavorano e registrano i nuovi brani in vari appartamenti di Milano. In uno stralcio si vede Guè al lavoro con Jake La Furia al PC su una traccia, per poi affermare poco dopo che “questo è il sound del disco”.

Il fatto che i tre si riferiscano a questo processo come un nuovo album ed alla scrittura di nuovi pezzi lascia poco spazio all’immaginazione.

Il progetto sarà annunciato domani, 12 Dicembre 2023 alle ore 14: non è chiaro se i tre sveleranno solo la tracklist ed il titolo del progetto oppure se contestualmente a tale annuncio sarà pubblicata qualche nuova traccia. C’è già chi sogna un drop a sorpresa di tutto il disco, e conoscendo i tre non ci sentiamo di escluderlo. La cosa certa è che, a giudicare dal filmato, Guè, Jake e Don Joe sono più carichi che mai e pronti a riscrivere la storia dell’hip hop italiano.