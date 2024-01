Club Dogo, il nuovo album è vicinissimo: annunciata la data di pubblicazione!

A meno di un mese dall’annuncio del nuovo album dei Club Dogo, Jake La Furia, Guè e Don Joe tramite l’account ufficiale del gruppo rap italiano hanno diffuso ulteriori dettagli sul nuovo disco.

Nell’augurare un buon 2024 ai numerosi fan, che hanno immediatamente mandato sold out le varie date in programma al Forum di Assago di Milano, i Club Dogo hanno comunicato che il nuovo album sarà disponibile sulle principali piattaforme di streaming a partire dal prossimo 12 Gennaio 2024. Manca davvero pochissimo quindi per ascoltare i nuovi lavori di Jake La Furia, Guè e Don Joe.

Sempre tramite lo stesso post Instagram, i Club Dogo hanno anche annunciato la tracklist dell’album, che sarà composto da undici tracce:

C’era una volta in Italia Mafia del Boom Bap Nato per questo Malafede King of the jungle Milly In sbatti Soli a Milano Tu non sei lei Frate Indelebili

Non è chiaro se qualche traccia contenga qualche featuring, e probabilmente ne sapremo di più nel corso dei prossimi giorni, visto che alla pubblicazione del lavoro manca pochissimo.

Cosa vi aspettate voi da questo nuovo album dei Club Dogo? Fatecelo sapere come sempre attraverso la sezione commenti della notizia.