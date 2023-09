Questa è la classifica delle migliori Università Europee: c'è solo un'Italiana in top 50

Puntualissimo, è arrivato il Qs Europe Ranking 2024, la classifica delle migliori università di 42 paesi che prende ad esame le performance di 688 atenei. A dominare la top 20 sono le università inglesi, con Oxford che si conferma al primo posto, ma come sono andate la italiane?

Per il 2024, la top 20 è la seguente:

University of Oxford - Uk ETH Zurich - Svizzera University of Cambridge - Uk Imperial College London - Uk UCL - Uk The University of Edinburgh - Uk Université PSL - Francia The University of Manchester - Uk EPFL - Svizzera King’s College London - Uk Technical University of Munich - Germania LSE - Uk Delft University of Technology - Olanda University of Glasglow - Uk University of Leeds - Uk University of Bristol - Uk Ludwig-Maximilians-Universitat München - Germania (17 ex equo) University of Amsterdam - Olanda The University of Warwick - Uk Ruprecht-Karis-Universitat Heidelberg - Germania

Per trovare la prima italiana bisogna scendere in 47esima posizione, con il Politecnico di Milano, seguono La Sapienza di Roma (65esima), l’Alma Mater Studorium di Bologna (78esimo) e l’Università di Padova (89esimo). Tutti gli altri sono fuori dalla top 100.

Come indicato nello studio, c’è un indicatore per cui le università italiane sono prime in Europa: la produttività scientifica: in top 100 ci sono addirittura 25 istituti italiani, il doppio dei francesi e tedeschi che ne hanno in tutto 13. Le università italiane eccellono anche nella mobilità degli studenti, ovvero coloro che usufruiscono di qualche programma di scambio internazionale, mentre il rovescio della medaglia è rappresentato dalla scarsità di docenti. Il rapporto studenti-docenti non è nemmeno da top 300: in Italia in media ci sono 20 studenti ogni docente, ad eccezione del San Raffaele che è al trentesimo posto.