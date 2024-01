La classifica di Altroconsumo dei migliori supermercati d'Italia

Altroconsumo ha pubblicato sulle proprie pagine la classifica dei migliori supermercati d’Italia, stilata in base alle risposte date dai 9.519 soci alle domande che gli sono state poste, il che ha consentito anche di capire il motivo per cui gli italiani preferiscono una determinata catena.

Come si legge direttamente sul sito di Altroconsumo, il risparmio gioca ovviamente un ruolo centrale nella scelta ma non è la prima cosa che guardano i nostri connazionali. Gli italiani infatti guardano anche all’esperienza d’acquisto, oltre che la qualità dei prodotti (soprattutto i surgelati) e l’efficienza delle casse.

Tra le catene preferite nella categoria “Iper & Super Nazionali”, al primo posto si piazza Esselunga con 79 punti, comunque di poco distanziata da Ipercool e Naturasì che sono seconda e terza a pari punti con un punteggio 78. Fuori dal podio Coop, che si è fermata ad un punteggio di 75.

Per quanto riguarda le insegne locali, invece, la prima posizione la guadagna Dem a 79 punti, seguita da Tosano (78) e Lando, Mega e Pwex (76).

Scendendo alla categoria dei discount, primo post ex aequo per Eurospin ed Aldi (76), mentre Prix è terzo a 75 punti. Infine, tra i supermercati online la scelta è meno ampia ma anche qui in prima posizione si piazza Esselunga, seguita da Coop e Carrefour.



Altroconsumo scende anche nei dettagli delle abitudini d’acquisto: la maggior parte degli intervistati ha raccontato di aver fatto la spesa al supermercato almeno una o due volte a settimana, mentre non decolla la spesa online per motivi di natura pratica.