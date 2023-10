La nuova classifica dei 250 migliori chitarristi di sempre secondo Rolling Stone

L’autorevole magazine americano Rolling Stone USA ha aggiornato la sua classifica dei migliori chitarristi di sempre, portandola dai precedenti 100 a 250. L’elenco, che è stato pubblicato anche sulla versione web del giornale, è destinato a suscitare come sempre le reazioni e discussioni tra gli appassionati.

Come si può leggere direttamente su Rolling Stone USA, la classifica rispetto alla precedente non è stata stilata da un panel di musicisti ma dai componenti della redazione del magazine, che hanno espresso i loro voti e sono andati a comporre l’elenco che ha l’obiettivo di mostrare come la chitarra sia uno strumento musicale molto versatile che nel corso degli anni ha affrontato varie evoluzioni e si è prestata a tutti i generi musicali.

Il Re assoluto resta ancora Jimi Hendrix che come nella precedente edizione è al primo posto, una posizione frutto della sua tecnica e dell’innovazione che ha portato all’uso dello strumento al punto che ancora oggi a oltre 50 anni dalla morte è un riferimento assoluti per tutti. Ad essere premiato però è stato anche il suo impatto culturale.

Cambia invece il secondo posto dove ora è presente Chuck Berry che prende il posto di Eric Clapton che scivola al 35esimo posto. Citato come l’inventore della chitarra rock & roll, Berry viene lodato anche per la sua influenza.

Segue al terzo posto Jimmy Page: l’iconico chitarrista dei Led Zeppelin è celebrato a 360 gradi per la sua tecnica e l’abilità compositiva, oltre che per l’impatto avuto sui suoi colleghi.

In quarta posizione invece c’è Eddie Van Halen che prende il posto di Keith Richards, mentre in quinta posizione resta Jeff Beck. Interessante anche il 25esimo posto di John Frusciante, mentre al 23esimo posto vengono posizionati i due chitarristi dei Metallica James Hetfield e Kirk Hammett. Diciottesimo posto per Tom Morello, mentre Tony Iommi dei Black Sabbath è 13esimo.