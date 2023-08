Quali sono le città in cui si vive meglio al mondo? Esultano il Nord Europa e l'Australia

Dopo aver scoperto quali sono le città più vivibili d'Italia nel 2023, con una classifica ricca di colpi di scena, vediamo ora quali sono le metropoli migliori del mondo su scala mondiale. A questo giro, però, nessuna sorpresa: in testa abbiamo tante città del Nord Europa, del Giappone e dell'Australia. Nessuna italiana pervenuta.

Via il dente, via il dolore: la classifica delle 10 città più vivibili al mondo nel 2023 è la seguente:

Vienna

Copenhagen

Melbourne

Sydney

Vancouver

Zurigo

Calgary e Ginevra

Toronto

Osaka e Auckland

Ma cosa ha permesso a queste città di trionfare sulle altre migliaia di metropoli sparse in tutto il mondo? Secondo BBC Travel, le risposte sono molteplici. Vienna, per esempio, arriva al punteggio massimo nella stabilità politica, nei servizi ospedalieri, nell'educazione e nelle infrastrutture. Per di più, la città punta tutto sulla sua componente storica, accuratamente conservata, nonché sulla sua ampia scelta di cinema, bar, caffè e attività di ogni tipo a basso prezzo. "è come se avessi tutto ciò che ti serve per vivere a portata di mano", spiegano i residenti.

Melbourne è invece molto più dinamica, e per questo ha raggiunto i massimi punteggi globali in termini di cultura e di ospitalità, con una punta positiva per la ristorazione e il food in generale. "Melbourne ha un panorama culinario incredibile, ma anche la cultura, le mostre d'arte, gli eventi e le attrazioni la rendono dinamica. È la città del Gran Premio di Formula 1 australiano e degli Australian Open", spiegando ai microfoni della BBC i cittadini della metropoli.

Invece, a fare il successo di Vancouver sono l'ospitalità dei canadesi e la vicinanza alla natura: boschi, montagne, laghi e fiumi si trovano tutti a pochi chilometri dalla città e in gran numero. Non solo: parchi naturali e spiagge sono accessibili in 20 minuti con i mezzi pubblici da ogni punto della metropoli. "Da genitore, l'accesso alla natura è una cosa che vorrei che i miei figli avessero mentre stanno crescendo", dichiara un intervistato canadese alla BBC.