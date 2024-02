La città dove si ascolta di più Geolier non è Napoli: i dati di Spotify

Dopo la vittoria di Angelina Mango a Sanremo 2024, il tema di cui si discute molto sui social è no è rappresentato dal riscontro ottenuto dal rapper napoletano Geolier, che è risultato essere il più televotato nella storia del Festival, a conferma di un anno d’oro in cui il suo ultimo album ha ottenuto dati incredibili.

A dispetto di quanto si possa credere, però, Geolier non è ascoltato solo nella sua città natale, Napoli, come confermato dai dati di Spotify.

Una classifica stilata dalla piattaforma di streaming musicale più popolare del mercato, infatti, mostra che Geolier è l’artista più ascoltato a Milano con 1,5 milioni di stream mensili. Un dato sorprendente ed incredibile, che dimostra come la popolarità del rapper di “I P Me, Tu P Te” vada ben oltre i confini campani e del sud Italia. Al secondo posto della classifica delle città in cui Geolier ha registrato più stream troviamo Roma a quota 857mila, circa la metà rispetto a quelli di Milano. In terza posizione c’è Napoli, dove Geolier registra “solo” 409mila ascolti, seguita da Torino a quota 267mila e Bari con 202mila. Discorso diverso su YouTube, dove Geolier risulta il più ascoltato nella sua Napoli dove è tornato ieri sera ed è stato accolto come un eroe.

(Photo credits: Rai)