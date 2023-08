Quali sono le città più 'artistiche' d'Europa? Clamoroso: manca Firenze!

Dopo aver scoperto quali sono le città in cui si vive meglio al mondo, una nuova classifica è già destinata a far discutere. Un noto portale legato al mondo del turismo, infatti, ha stilato una lista delle 10 città più "artistiche" d'Europa: sul podio, però, non si trovano i nomi che tutti si aspetterebbero.

La classifica è stata redatta da CN Traveller, sulla base di diversi fattori: l'elenco, infatti, non si basa solo sul numero di musei, di opere architettoniche e di bellezze visitabili in ciascuna città, ma comprende anche la frequenza con cui in ogni metropoli si verificano eventi culturali di livello, mostre temporanee di grande richiamo e attività rivolte agli amanti dell'arte in generale.



Non stupisce dunque che Spagna e Francia ne escano con le ossa rotte: la capitale spagnola Madrid, che ospita istituzioni come il Museo del Prado e il Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, non è presente nella lista, mentre la capitale francese Parigi è solo al decimo posto, superata persino dalla ben più piccola Lione, che si colloca nona grazie al Festival della Pittura Francese che ogni anno interessa la città.



L'Italia può dirsi contenta, invece: al netto dell'esclusione a sorpresa di Firenze - a quanto pare gli Uffizi non sono piaciuti ai critici di CN Traveller - in classifica troviamo Roma al terzo posto, grazie in particolare alle sue architetture di epoca antica e al MAXXI, il museo di arte contemporanea della Capitale, che ospita un gran numero di mostre temporanee ogni anno. Presente, a sorpresa, anche Milano, che si colloca al settimo posto in classifica: merito della Fashion Week meneghina e di opere di assoluto richiamo, come l'Ultima Cena di Leonardo da Vinci.



I critici di CN Traveller, però, sembrano avere un debole per il Nord Europa, con nomi di città tradizionalmente poco associate al mondo dell'arte che entrano in classifica in posizioni piuttosto elevate. È questo il caso di Helsinki e Oslo, all'ottavo e al quinto posto, rispettivamente, ma anche di Berlino, che si colloca sesta, e di Edimburgo, addirittura quarta.



Desteranno però scalpore anche i nomi delle due città più "artistiche" d'Europa, ovvero Amsterdam e Londra. Secondo il portale, entrambe godono del giusto mix tra musei permanenti (il British Museum e la Tate Modern a Londra, il Rijksmuseum ad Amsterdam) e una vibrante vita artistica underground e contemporanea, con mostre, gallerie ed esposizioni temporanee a profusione. Non solo! Entrambe le metropoli garantiscono accesso ai musei a costo zero o con biglietti dai prezzi irrisori, rendendo l'arte davvero una "cosa di tutti".