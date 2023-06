Citizen, tre splendidi gioielli nella Series 8 con funzionalità GMT

La Series 8 di Citizen si prepara ad aggiungere alle sue file tre importanti novità, tre pezzi unici e i primi della gamma dotati di funzionalità GMT: due saranno permanenti nel portfolio, mentre una sarà limitata a pochi pezzi da collezione.

I due modelli in edizione non limitata saranno prodotti in acciaio inossidabile, con finitura alternata tra acciaio lucido e spazzolato. Il quadrante, invece, mostra un particolare pattern che ricorda da vicino gli scacchi giapponesi. Come spiega Hypebeast, il motivo dovrebbe rifarsi al profilo urbano della Tokyo notturna. Le due colorazioni differiscono sia per il quadrante che per la ghiera. Il modello con quadrante nero antracite avrà una ghiera colorata dalle 18 alle 6 in nero e dalle 6 alle 18 in blu. Al contrario, il modello con quadrante blu avrà il semicerchio superiore blu e quello inferiore rosso.

L'edizione limitata gold, invece, sarà caratterizzata da cinturino e cassa dorati, riferimento anche in questo caso a un. Molto particolare il motivo del quadrante, cosi come la ghiera, suddivisa in marrone e rosa, che si integra perfettamente nel contesto colore in cui è inserita.Movimento a vista sul fondo. Tutti e tre saranno prodotti con. L'autonomia media dovrebbe essere di 50 ore, mentre la resistenza all'acqua si attesta sui 10 bar.La limited edition arriverà sul mercato a, mentre i modelli in acciaio saranno proposti a 1.695 dollari. L'uscita è prevista per il mese di settembre 2023.