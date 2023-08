Cinque Terre, sceicco lascia una mancia da 1.800 Euro: 'si è complimentato per il cibo'

Non tutti i turisti sono uguali. Per esempio, alcuni sono come i due americani che, completamente ubriachi, hanno passato una notte sulla Torre Eiffel senza che nessuno se ne accorgesse. Altri, invece, sono come un misterioso sceicco arabo, che ha lasciato una mancia da 1.8000 Euro in un ristorante delle Cinque Terre.

Il fatto, riportato dal Secolo XIX, si è verificato a Monterosso al Mare, il paese più grande delle Cinque Terre, in Liguria. Protagonisti della vicenda un noto ristorante della cittadina e uno sceicco arabo, il cui nome resta ancora sconosciuto e che si sarebbe trovato particolarmente bene durante la sua permanenza nel locale.

Dopo una grande cena a base di gamberoni, pesce e linguine al pesto, il facoltoso avventore ha infatti lasciato allo staff del ristorante una mancia-record da 1.800 Euro. Non sappiamo da quanto fosse il conto, anche se - data la scelta di piatti operata dallo sceicco e dai suoi famigliari, insieme alla presenza del ristorante sulla Guida Michelin del 2023 - possiamo sospettare che non si trattasse certo di un ristorante a buon mercato.

L'emiro ha comunque dato spettacolo nelle Cinque Terre già prima della colossale mancia al ristorante di Monterosso al Mare: il suo arrivo in Liguria, in particolare, è avvenuto su un colossale mega-yacht, dove il magnate ha soggiornato per qualche giorno insieme alla famiglia, composta da una ventina di persone. Ovviamente, la cena-record di Monterosso è stata servita ad una tavolata altrettanto ampia, il che potrebbe spiegare (almeno in parte) la generosa mancia.

Secondo i camerieri del ristorante, lo sceicco si sarebbe anche complimentato personalmente con lo chef e con il direttore di sala per la qualità del pesce, delle preparazioni e del servizio. Una conferma dell'ospitalità ligure sul piano internazionale, insomma: non è dunque un caso che, nonostante una generalizzata flessione delle presenza rispetto al 2022, le Cinque Terre abbiano fatto registrare dei risultati sopra la media nazionale a livello turistico.