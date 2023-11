Le cinque mete da vedere a novembre 2023: da New York alle Alpi!

Dopo avervi svelato quali sono i mercatini di Natale più belli d'Italia nel 2023, arrivano, come ogni mese, i consigli di Everyeye sulle mete da visitare a novembre 2023. Quali sono le cinque destinazioni turistiche perfette per la fine del periodo autunnale?



Se non avete voglia di allontanarvi troppo da casa, il nostro consiglio è quello di concedervi un weekend sulle Alpi. Potete scegliere di restare in Italia o di valicare i confini per recarvi in Svizzera, Germania o Austria, oppure potete dare un'occhiata alla nostra lista delle migliori stazioni sciistiche del 2023: sicuramente troverete una meta che fa per voi. Perché novembre? Semplice: la neve c'è, ma la gente no. Con la stagione sciistica in partenza solo a dicembre, potrete godere di piste e hotel tutti per voi.



Sentite il bisogno di partire per l'altra parte del mondo? La Patagonia è il posto che fa per voi, soprattutto nel mese di novembre. Nell'emisfero sud le stagioni sono invertite, perciò la punta meridionale dell'Argentina è nel pieno della stagione primaverile, con temperature tra i 12 e i 18 gradi. Bonus: novembre è anche un mese perfetto per gli avvistamenti delle balene, dei pinguini e dei leoni marini.



La terza meta che vi consigliamo è Istanbul, a cavallo tra Europa e Asia. Si tratta della meta perfetta per un soggiorno culturale senza un grande budget: a novembre, infatti, la città turca si svuota di turisti, risultando molto più vivibile ed economica di quanto non lo fosse nella stagione estiva. Le temperature sono gradevoli, ma vi consigliamo di portare un impermeabile: le piogge sono all'ordine del giorno!



Se non avete mai visto il foliage di Central Park, questo novembre potrebbe essere l'occasione perfetta per colmare la lacuna. Visitare New York a novembre non è solo il modo migliore per vedere i magnifici colori autunnali della città, ma vi terrà alla larga dal picco dei prezzi di dicembre e, al contempo, vi permetterà di accedere a monumenti e musei senza code troppo lunghe.



Infine, se vi è venuta un'improvvisa voglia di un bagno fuori stagione, le Mauritius o le Maldive sono il posto perfetto per voi. In entrambi i casi la stagione è quella primaverile: sole da prima mattina fino a sera inoltrata, temperature calde (ma non troppo) e acqua tiepida. Niente di meglio per chi desidera concedersi una fuga al caldo prima di affrontare l'inverno.