Le cinque mete turistiche da esplorare a ottobre in Italia e all'estero

Dopo avervi consigliato le mete più "dolci" in Italia per il ponte di Ognissanti, è arrivato il momento di parlare delle migliori destinazioni per il mese di ottobre in Italia, in Europa e nel mondo. L'autunno è appena iniziato, ma le mete per una vacanza fuori stagione non mancano!



Se tra le mete consigliate di settembre 2023 non mancavano le località di mare, per il mese di ottobre le opportunità per una vacanza in spiaggia si riducono, a meno di non voler mettere mano al portafoglio per un costoso viaggio alla volta di una destinazione esotica. Rimanendo in Europa (o quasi), ci sono però almeno un paio di spot in cui qualche bagno ad ottobre ce lo si può ancora concedere: parliamo per esempio delle isole Canarie e delle isole Baleari, che anche a inizio autunno hanno buone temperature e un mare cristallino. Bonus: i turisti, ormai, saranno quasi scomparsi, perciò avrete le spiagge tutte per voi!



Il mese di ottobre è però anche uno dei più consigliati per un viaggio in Giappone. Ovviamente non si tratta dell'altissima stagione dell'hanami - la fioritura primaverile dei ciliegi - ma anche in autunno il Sol Levante ha il suo fascino. Anche qui, ad ottobre il numero di turisti si riduce, mentre le temperature si fanno più miti rispetto all'arsura estiva. Un periodo perfetto per chi ama esplorare grandi città come Tokyo, Kyoto e Osaka!



Se volete una vacanza esotica ma non ve la sentite di andare troppo lontano, invece, la Giordania è la meta perfetta per voi. Ottobre è il mese secco, perciò non troverete le fastidiose piogge che rischiano di rovinarvi le escursioni nei grandi siti archeologici del Paese, come il Tesoro di Petra. Le temperature sono (relativamente) miti e le attrazioni turistiche restano aperte almeno fino a fine mese. In più, anche il Mar Morto è pienamente balneabile: ottobre è uno dei momenti migliori dell'anno per un volo diretto ad Amman, insomma.



Se invece volete concedervi una vacanza culturale in Europa, le mete che vi consigliamo sono due, ovvero le capitali di Germania e Cechia, Berlino e Praga. Le temperature ottobrine sono perfette per la visita alle due città: se fino a settembre il caldo può risultare insopportabile e da novembre in poi arriva il grande freddo, nel mese di ottobre non correrete né il rischio di sudare né quello di raffreddarvi attraversando il Ponte Carlo o la Porta di Brandeburgo.



Infine, per chi desidera rimanere in Italia non possiamo che ricordare che ottobre è il mese della vendemmia e delle castagne. Le mete per gli amanti del buon vino sono tantissime: dalle Langhe alla Toscana, dal Veneto fino all'Umbria, potete stare certi che un weekend nelle vicinanze di un vigneto o di un bosco sarà un'esperienza indimenticabile.