Cinque mete perfette per una vacanza a settembre 2023: dal mare al... vino!

Dopo aver scoperto quali sono le città più artistiche d'Europa, con una classifica che certamente farà discutere, vediamo ora quali sono le cinque migliori destinazioni di Settembre 2023: se ancora dovete prendervi una vacanza estiva o se avete qualche giorno di ferie ancora da spendere, queste mete faranno sicuramente per voi.



La meta "di tutto un po'" per questo mese è sicuramente l'Andalusia, con il suo ottimo mare e l'enorme varietà di destinazioni culturali e naturalistiche nell'entroterra. Se volete spendere gli ultimi giorni d'estate in spiaggia, la città che fa per voi è sicuramente Malaga: qui, però, potrete anche visitare la Casa Natale di Pablo Picasso e il Museo dedicato all'artista. Noleggiando un'auto o tramite i mezzi pubblici, poi, è possibile raggiungere facilmente Cordoba, Granada e Siviglia, dove potrete continuare la vostra vacanza in una cornice dalle forti influenze arabe.



Se invece volete provare il brivido dell'avventura e siete disposti a spendere un pochino di più, perché non prenotare un safari in Namibia? Settembre è la stagione migliore per le escursioni naturalistiche nel Paese: le temperature iniziano ad alzarsi, rendendo i safari mattutini più piacevoli. Al contempo, la stagione delle piogge è ben lontana: i bacini d'acqua saranno pochi, perciò attorno a una manciata di sorgenti potrete facilmente trovare giraffe, elefanti, ghepardi e così via. Oppure, perché non dormire in mezzo agli elefanti in un hotel super-lusso in Sri Lanka?



Una meta sui generis è sicuramente la Mongolia, nello specifico i Monti Altaj. Nella regione degli Altaj, tra settembre e ottobre si tengono numerosi festival culturali tradizionali: l'area si popola dei nomadi kazaki che migrano attraverso il quadruplice confine Mongolia-Russia-Cina-Kazakistan e che si ritrovano alle pendici della catena montuosa per trascorrere l'autunno. Qui, potrete entrare a contatto con la cultura nomade dell'Asia Centrale e, al contempo, vedere una battuta di caccia con le aquile reali.



La città più indicata per il mese di settembre è sicuramente Dublino, la capitale dell'Irlanda. Settembre è solitamente il mese più soleggiato dell'anno, ma l'afa di luglio e di agosto vengono sostituite da temperature ben più miti. Inoltre, le orde di turisti del periodo estivo sono quasi scomparse: se volete visitare la Dublin Bay o lo Storehouse di Guinness senza essere infastiditi da frotte di altri turisti, settembre è il mese che fa per voi.



Se invece siete degli amanti del buon vino e un road trip non vi spaventa, perché non mettervi in marcia sulla Route des Grands Crus, che attraversa gli sterminati vigneti della Borgogna? La strada è lunga soli 60 chilometri, ma le tappe intermedie sono tantissime: nel tragitto da Digione a Santenay, infatti, troverete circa 40 paesi e villaggi specializzati nella produzione del vino, nonché 1.200 e passa aziende vinicole e vigne, che proprio a settembre si preparano per la vendemmia.