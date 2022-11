Cinque libri da regalare a Natale 2022: dall'ironia di Lundini a Elisa True Crime

L'avvicinarsi del Natale 2022 fa inevitabilmente salire l'ansia da regalo, esiste però una soluzione classica con cui è difficile sbagliare: regalare un bel libro. È un'idea smart, economica, può emozionare e stuzzicare la mente, ecco dunque i nostri consigli per un Natale da sfogliare.

Il nostro primo consiglio non può che riguardare uno dei best seller del momento: La Scienza delle Pulizie di Dario Bressanini è un'opera curiosa e affascinante, praticamente adatta a tutti. Il noto "chimico di quartiere", professore e divulgatore scientifico che si è ritagliato un importante spazio anche su YouTube vi spiega attraverso la scienza come adottare soluzioni semplici ed efficaci per pulire qualsiasi cosa. Bressanini smonta anche diversi falsi miti, per un regalo da gustare con il sorriso.

Altro libro imperdibile a Natale 2022 è Tutto chiede salvezza di Daniele Mencarelli. L'autore ha vinto un Premio Strega Giovani nel 2020, inoltre questa sua opera è stata trasformata in una serie Netflix di successo, uscita proprio quest'anno. Attenzione però, il tema non è semplice, è la storia di due ragazzi costretti ad affrontare una settimana di TSO nel reparto di neuropsichiatria di un ospedale italiano. Un percorso a ostacoli che sarà fonte certa di emozioni.

Per sdrammatizzare non possiamo che segnalarvi l'uscita del nuovo libro di Valerio Lundini: Foto mosse di famiglie immobili, un titolo che è tutto un programma e rispecchia perfettamente lo spirito surrealista del comico, conduttore televisivo e musicista, diventato famoso al grande pubblico per il programma Una pezza di Lundini sulla Rai. Una raccolta di racconti che "parla di stelle dello spettacolo convinte di essere morte, di tic mentali che diventano hit internazionali, di film che viaggiano nel tempo", assolutamente imperdibile.

Torniamo a essere seri e tingiamo l'atmosfera di giallo. Il nome Elisa De Marco vi suggerisce qualcosa? Forse Elisa True Crime potrebbe aiutarvi... la youtuber torinese è di sicuro uno dei fenomeni di questo 2022, approdata anche in libreria lo scorso 1 novembre con la raccolta Brividi. Storie che non vi faranno dormire la notte. Killer spietati, omicidi brutali, vicende di cronaca nera ancora mai indagate da Elisa, che sul suo canale YouTube vi racconta nuove storie di True Crime ogni settimana. Questa volta lo fa dalle pagine di un libro, per accendere ancora di più la vostra immaginazione.

Chiudiamo con l'ultima opera di Zerocalcare, No sleep till Shengal. Arrivato in libreria lo scorso ottobre 2022, questa avventura a fumetti racconta di un viaggio che il disegnatore romano ha fatto in Iraq nel 2021, per far visita alla comunità ezida di Shengal minacciata da tensioni internazionali. Una storia di resistenza e difficoltà, di sogni e lembi di terra dimenticati, raccontata con il classico stile emozionante e dissacrante che è ormai un marchio di fabbrica dell'autore di Rebibbia.