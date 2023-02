Cinque dolci per San Valentino da preparare a casa: dai classici biscotti alle torte

Volete improvvisarvi pasticcieri a San Valentino per la gioia della vostra dolce metà, evitando pasticcini e torte già confezionate? Ecco cinque ricette di dolci perfetti per la festa degli innamorati, sia complesse che più semplici.

Una delle ricette più facili da realizzare è quella dei bacetti golosi: pochi ingredienti possono bastare per preparare dei morbidi, piccoli dolcetti pensati per soddisfare ogni palato. Si tratta di una versione più romantica dei baci di dama, farciti con marmellata, accompagnati da cioccolato fondente e da una sottile glassa di zucchero. Anche per chi non si è mai cimentato nella preparazione di dolci è un’ottima soluzione!

L’alternativa perfetta per complessità sono dei biscottini friabili a forma di cuore, ideali per festeggiare la giornata degli innamorati grazie anche a una confettura di lamponi posta nella frolla nel modo più romantico possibile. La ricetta per prepararli è semplicissima, ma decisamente d'effetto, e la loro dolcezza inevitabilmente renderà la giornata ancora più bella.

Più scenografico è invece il tortino di cioccolato con cuore morbido che, se da fuori sembra un classico dessert senza sorprese, al primo taglio svela il suo nucleo fondente pronto ad emozionare chiunque. Del resto, il cioccolato fondente è sempre irresistibile quando viene presentato in questo modo!

A proposito, se avete più tempo e più forza di volontà potete tentare la preparazione di una classica torta al cioccolato fondente, magari da personalizzare con una forma a cuore. Anche senza quest’ultima, però, resta una delizia pronta ad addolcire chiunque per finire la giornata con il botto. Inoltre, è una ricetta che potete riutilizzare in altre occasioni.

Infine, più romantica ancora è la ciambella abbraccio, un dolce sofficissimo che richiama l’iconico biscotto misto di frolla bianca e al cacao. Potrebbe sembrare difficile da preparare ma, in realtà, è molto banale: basta avere lo stampo giusto, i pochi ingredienti necessari, e la voglia di sorprendere la propria metà.

