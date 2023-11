I cinque concerti da vedere assolutamente in Italia nel 2024, e chi aspettiamo

In attesa di vedere quali altre sorprese ci riserveranno i promoter, con il completamento dei cartelloni dei festival (qualche giorno fa è stata annunciata la presenza dei Sum 41 ed Avril Lavigne agli iDays) facciamo il punto su quelli che, ad oggi, sono i concerti che secondo noi sono assolutamente da vedere in Italia nel 2024.

Taylor Swift a Milano il 13 e 14 Luglio 2024 In questo nostro excursus non potevamo non partire dal tour dei record, che di recente è arrivato anche al cinema. L’Eras Tour di Taylor Swift approderà allo Stadio San Siro di Milano a Luglio 2024, con due date: il 13 ed il 14. Biglietti già sold out da mesi per quello che si preannuncia uno spettacolo unico, da quasi quattro ore in cui la cantautrice ripercorrerà tutta la sua carriera.

Bruce Springsteen a Milano il 1 e 3 Giugno 2024

Bruce Springsteen & The E Street Band tornano a casa a San Siro. Dopo la tripla data estiva, corredata da non poche polemiche per le condizioni meteorologiche e la location, il Boss si riprende quello che ha sempre considerato uno dei suoi posti preferiti al mondo in cui suonare: appuntamento il 1 e 3 Giugno 2024 a San Siro.

Vasco Rossi a Milano fa dieci?

Al momento le date annunciate a San Siro per Vasco Rossi, con il suo Vasco Live 2024, sono sette ma i più informati parlando di un Blasco pronto a fare dieci. Dopo il successo della serie tv su Netflix, il cantante di Zocca torna allo Stadio San Siro il 7, 8, 11, 12, 15, 19 e 20 Giugno 2024. I giorni liberi non mancano: sono in arrivo altre date, visto che i biglietti sono già andati sold out?

The 1975 al Forum di Assago

Il 19 Marzo 2024 sarà un’ottima occasione per ascoltare, al Forum di Assago di Milano, la band di Matty Healy che ha annunciato un periodo di pausa dopo il tour. Il cantante dei The 1975 però ha precisato che la band non si scioglierà, ma non tornerà a calcare i palchi per un periodo indefinito.

Ed Sheeran a Lucca

Per gli amanti della musica pop, l’estate 2024 si preannuncia imperdibile. Oltre a Taylor Swift a Milano ed i Coldplay a Roma, torna in Italia Ed Sheeran con il tour del suo ultimo album. Appuntamento a Lucca l’8 e 9 Giugno: i biglietti per la seconda data ancora non sono sold out.

Se questi sono i concerti che sono stati annunciati, ce ne sono alcuni che non vediamo l’ora di vedere e che potrebbero essere annunciati a breve.

In odore di iDays potrebbero esserci i Foo Fighters, che hanno pubblicato proprio nel 2023 il loro ultimo album e nel 2020 furono costretti ad annullare la data al festival di Milano a causa della pandemia. La band di Dave Grohl sarà in tour in Europa in estate ed una capatina a Milano ci sta.

Occhio anche ai Pearl Jam, che secondo i più informati potrebbero tornare in Europa il prossimo anno: qualcuno scommette su San Siro, ma non sono escluse sorprese (magari al Firenze Rocks?).

Anche Paul McCartney, che ha pubblicato Now and Then dei Beatles di recente, è attualmente in tour dall’altra parte del mondo, ed ancora non ha annunciato alcun piano per tornare sui palchi europei. Magari lo vedremo in autunno nei palazzetti.

Infine, citiamo Post Malone che potrebbe portare in Italia il suo tour di Austin: al momento sono annunciati concerti fino ad Aprile 2024.