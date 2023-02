Cinque canzoni rock e heavy metal perfette per San Valentino

La storia dell'heavy metal e del rock è costellata di ballad e canzoni romantiche, nonostante i due generi musicali siano dipinti dai "profani" come colmi di eccessi. Gli artisti si sono spesso affidati ai riff di chitarra e ai groove per raccontare storie d'amore finite male o per dedicare qualche strofa alla loro amata.

In occasione di San Valentino abbiamo scelto per voi cinque canzoni che descrivono in maniera diversa il sentimento dell'amore. Un amore che è stato raccontato di recente anche dai Depeche Mode nel nuovo singolo dove sono presenti non pochi riferimenti al tastierista scomparso Andy Fletcher.

This Love - Pantera (1992)

"This Love" dei Pantera, inclusa nell'album "Vulgar Display of Power" del 1992, mostra il lato romantico di Dimebag & Co. Secondo il racconto di Vinnie Paul, la canzone parla di una relazione precedente del cantante Phil Anselmo che non è andata come sperato.

Nothing Else Matters - Metallica (1992)

Il 1992 si conferma un grande anno di ballad romantiche per le band metal. Nothing Else Matters è ancora oggi riconosciuto come uno dei più grandi capolavori della band di James Hetfield e Lars Ulrich, presente nell'album che ha segnato un cambio di passo importante a livello musicale per i Four Horsemen.

Scritta da James Hetfield per la sua prima ragazza, la leggenda vuole che l'arpeggio iniziale suonato con le corde a vuoto sia stato composto mentre il cantante era al telefono con la fidanzata, con una mano occupata dalla cornetta.

Snuff - Slipknot (2009)

Venendo ai giorni nostri, anche gli Slipknot ci hanno regalato una ballad rock che ha riscosso un successo importante. Pubblicata nel 2009, Snuff è presente nell'album All Hope Is Gone ed è stata uno dei maggiori successi radiofonici della band di Joey Jordison.

Accompagnata da uno spettacolare video musicale, la canzone è stata descritta dal cantante come il racconto di come l'anima del protagonista della clip sia troppo oscura e solitaria per far entrare l'amore.

Sweet Child O'Mine - Guns n' Roses (1988)

Estratta dal capolavoro Appetite For Destruction, Sweet Child O'Mine ha davvero bisogno di poche presentazioni. Firmata da Axl Rose, è una dedica all'ex moglie Erin Everly.

Come tutti i racconti che riguardano i Guns di quel periodo, anche quello che circonda questa superhit è particolare: a quanto pare il riff iniziale sarebbe nato per caso, il chitarrista avrebbe iniziato a suonarlo mentre scherzava con il batterista Steven Adler. Ciò avrebbe provocato la reazione entusiasta del resto della band e di Axl che, ammaliato dalle note, avrebbe iniziato a cantare la canzone scritta in precedenza per la moglie.

Closer - Nine Inch Nails (1994)

Secondo singolo dell'album The Downward Spiral del 1994, Closer è uno dei successi più popolari della band industrial metal di Trent Reznor.

Intorno al significato però le teorie sono tante: alcuni sostengono si tratti del racconto di una voce che il cantante sente nella sua testa, che lo invita ad allontanarsi da se stesso. Per altri racconta un periodo d'isolamento in prigione.

Per altri ancora invece si tratta di un'ossessione sessuale che ha bisogno di uno sfogo. Reznor ha allontanato invece le teorie secondo cui si tratterebbe di un inno alla lussuria. Buon ascolto tramite il canale YouTube dei Nine Inch Nails.