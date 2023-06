Bandiere Arancioni: cinque borghi sul lago da non perdere in Piemonte

Dopo aver visitato rapidamente i borghi più belli della Lombardia, passiamo nell'adiacente Piemonte alla scoperta delle località imperdibili.

Una regione silenziosa, calma, ma ricca di sorprese: stiamo parlando del Piemonte, dove possiamo scoprire eccellenti località lacustri e borghi splendidi. Già nota per l'ex capitale d'Italia, la regione vanta sicuramente tanto buon cibo, sconfinata cultura e luoghi in cui la natura regna sovrana.

Come per la Lombardia, anche in questo caso il Touring Club Italiano non si è risparmiato e ha premiato ben quaranta borghi Piemontesi per il triennio 2021-2023. In questo articolo vedremo i cinque più belli in classifica. Iniziamo subito con uno dei laghi più famosi e grandi d'Italia: il Lago Maggiore con i suoi circa 212,5 km² di estensione, che ospita ben due località che si sono aggiudicate la bandiera arancione: Cannobio e Cannero Riviera.

Data la loro incredibile prossimità si possono visitare entrambe nell'arco della giornata, oppure separatamente, in virtù dello slow tourism. Ricordiamo, infatti, l'importanza di godere sia del benessere della natura che delle attività rigenerative che si possono svolgere sulla sponda del lago. In particolare sul Lago Maggiore si può godere del Lido di Cannobio, oppure delle immersioni nel lago, o del cicloturismo attivo in tutta la zona. Più dinamica, invece, la località di Cannero, dove sono presenti anche percorsi di trekking di cinque diverse difficoltà.

Poco distante da qui troviamo anche il piccolo lago di Mergozzo, dove è situato il borghetto di Mergozzo: qui vi sembrerà di camminare in un piccolo presepe. Tra i vicoli e gli scorci del borgo è possibile ammirare il lago da diverse angolazioni.

Spostandoci invece molto più a ovest arriviamo sul lago di Avigliana: siamo letteralmente alle pendici delle Alpi, dove troviamo la città di origine celtica di Avigliana. La città vanta moltissime piazze, come Piazza del Popolo, Piazzale Che Guevara e Piazzale don Germena, ma ad attirare la nostra attenzione sono soprattutto il centro storico e la piccola chiesa medievale di Santa Maria e l'affaccio sul lago di Avigliana.

Infine, risaliamo in provincia di Novara, dove sul lago d'Orta troviamo la località Orta San Giulio (foto cover: @avuerrre), rinomata per essere una destinazione di privilegio per famiglie, un luogo di relax per eccellenza e sport acquatici: si possono fare infatti svariate attività, dal motoscafo al kayak, alla canoa al cicloturismo. La particolare attenzione di questa cittadella per le attività, la manutenzione e la cura la rende la destinazione ideale per un weekend di totale distacco dal caos della metropoli.