Cinque attività imperdibili se state per visitare la Croazia

Volete uscire dai confini italiani in occasione delle vostre prossime vacanze? Dopo avere visto i migliori periodi per visitare l’Argentina, restiamo più vicini al Belpaese scoprendo cinque attività imperdibili quando si visita la Croazia. Del resto, la sua scintillante costa adriatica non è l’unica meraviglia che il Paese offre ai turisti.

Questa destinazione magica offre difatti una serie di paesaggi in ogni angolo del paese, pronti a catturare il vostro sguardo e il vostro cuore. Il Parco nazionale dei laghi di Plitvice è certamente tra le destinazioni più amate dai turisti di tutto il mondo, con ben sedici laghi e innumerevoli cascate che rendono la passeggiata sensazionale, tra corsi d’acqua ombreggiate dai faggi e sfumature di blu e verde che non si vedono altrove. Tra le acque limpide si snodano passerelle di legno sopraelevate che portano al lago Kozjak, attraversabile con una pratica barca.

Altrimenti, è il Parco Nazionale di Mljet a conquistare chiunque: l’isola posta sull’Adriatico, non troppo distante da Dubrovnik, ospita un parco che occupa quasi un terzo dell’isola, con due laghi di acqua salata per farsi una nuotata, sentieri avvolti dai pini per camminate rilassanti – specialmente fino alla cima del Montokuc a 256 m – e località iconiche come la chiesa e il monastero a Sveta Marija, piccola isola raggiungibile con un comodo traghetto.

Recandosi a Dubrovnik, invece, non si può evitare la meravigliosa camminata sulle mura medievali e rinascimentali del centro storico, dalla lunghezza complessiva di circa 2 chilometri. La passeggiata permette di ammirare splendide viste sull'Adriatico, sulla città, e sull’isola di Lokrum, ed è particolarmente godibile di prima mattina o nel tardo pomeriggio quando ormai si trovano meno turisti.

Infine, ancora più vicino all’Italia si trova Pola con il suo enorme anfiteatro romano, il sesto più grande al mondo e ancora straordinariamente ben conservato. Oggi non ci saranno gladiatori e animali in gabbia, ma non mancano mostre e concerti fantastici, oltre all’annuale festival estivo del cinema di Pola. Oltretutto, la città è ricca di monumenti storici. Insomma, se siete appassionati è proprio il posto giusto per voi.