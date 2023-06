Cinque album da ascoltare la prima settimana di giugno 2023

Giugno 2023 si apre con tanti nuovi dischi, sia a livello italiano che internazionale: finalmente Tedua ha pubblicato “La Divina Commedia”, tanto atteso dai fan della scena trap/rap. Tornano anche i Foo Fighters dopo la tragica scomparsa del batterista Taylor Hawkins, oltre a Noel Gallagher.

Tedua - La Divina Commedia

Partiamo da quello che si preannuncia essere uno dei dischi più ascoltati dei prossimi mesi dagli amanti di musica rap e trap. Preannunciato ed atteso per anni a cinque anni di distanza da Mowgli, Tedua torna nei negozi di dischi con “La Divina Commedia”.

Denso di collaborazioni con i pesi massimi della scena, l’album vede la collaborazione di Sfera Ebbasta, Marracash, Lazza, Salmo, Guè, Geolier, Rkomi e Bresh, Baby Gang, Kid Yugi, Bnkr44 e Federica Abbate e secondo molti potrebbe essere il preannuncio di un sequel dedicato al Paradiso.

Salmo - Salmo Unplugged

Il 29 Maggio 2023 è approdato sulle piattaforme di streaming “Salmo Unplugged”, registrato dal rapper sardo insieme ad una band acustica durante un tramonto in Costa Smeralda.

L’album ripercorre i principali successi di Salmo (da 90min a Il Cielo In Una Stanza), rivisitati in salsa unplugged. Un esperimento che ha funzionato.

Foo Fighters - But Here We Are

E se dobbiamo parlare di pesi massimi, questa settimana non possiamo non citare il nuovo album dei Foo Fighters. Proprio qualche settimana Dave Grohl ha annunciato di aver arruolato Josh Freese come nuovo batterista dopo la tragica scomparsa di Taylor Hawkins.

But Here We Are è probabilmente l’album più sofferto di Grohl e soci, che con le dieci canzoni raccontano ed affrontano la morte e l’assenza delle persone che non ci sono più. Il frontman parla non solo del batterista, ma anche della mamma morta lo scorso anno, a cui ha dedicato “The Teacher”. But Here We Are parla anche di rinascita.

Bob Dylan - Shadow Kingdom

Torna anche Bob Dylan nei negozi di dischi, con un disco che non racchiude nuovi inediti del cantautore premio nobel. Shadow Kingdom è fondamentalmente la colonna sonora che Dylan tenne in streaming nel 2021.

Noel Gallagher - Council Skies

Tra una discussione ed un litigio con il fratello Liam Gallagher, e voci di reunion che prima si avvicinano e poi si allontanano, Noel Gallagher ha pubblicato Council Skies insieme ai suoi High Flying Birds. Il quarto EP solista dell’ex Oasis è dedicato alla città di Manchester, che settimana prossima potrebbe vincere la Champions League grazie al Manchester City.

Il disco rappresenta per certi versi un ritorno al passato per il cantante, che abbandona l’elettronica e si ridà agli arrangiamenti classici molto apprezzati dai suoi fan.