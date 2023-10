Cimici dei letti, Milano come Parigi? Non proprio: i dati fanno dormire sonni tranquilli

Le cimici dei letti hanno infestato Parigi, ma non solo. Negli ultimi tempi, infatti, si sono anche moltiplicate le segnalazioni dei fastidiosi insetti a Milano: l'"invasione" - così viene già chiamata da alcune testate - non ha raggiunto i numeri di quella parigina, ma c'è davvero da preoccuparsi?

Stando a quanto riportano diverse testate nazionali, infatti, le cimici dei letti sono arrivate anche a Milano, dopo aver scatenato un caso politico e mediatico a Parigi (dove si teme che possano minare il turismo in vista delle Olimpiadi del prossimo anno) e dopo aver raggiunto anche Londra.



I vettori della diffusione dell'insetto potrebbero essere molteplici: treni e aerei i sospettati principali, ma anche le valigie e gli abiti dei turisti di ritorno dalla Ville Lumiere sono tra gli indiziati. CityRumors Milano, per esempio, ha già pubblicato dei video che mostrano le cimici dei letti su un treno di collegamento tra il capoluogo lombardo e Monaco.

In realtà, però, le cimici dei letti sono a Milano da tempo. L'"invasione", infatti, è sotto controllo da tempo nel capoluogo lombardo, dove è ormai diventata quasi endemica, con un numero tutto sommato limitato di casi l'anno. Tra 80 e 100 le segnalazioni in arrivo agli uffici dell'ATS ogni dodici mesi: un numero nettamente minore di quelli riportati a Parigi. È vero che le segnalazioni sono aumentate nelle ultime settimane, probabilmente proprio sull'onda dell'"epidemia" parigina, ma la situazione resta ancora sotto controllo.

Addirittura, secondo Maira Bonini e Vincenzo Celeste di ATS Milano, le "cimici dei letti sono un fenomeno presente da tempo in ambito cittadino. Secondo la nostra esperienza, questi insetti sono a Milano da 15 anni circa, ma il dato riferito a Milano Città è basso. Agli uffici di ATS, ogni anno, arrivano in media 80-100 segnalazioni di persone che ne rilevano la presenza in appartamento. Va però notato che non c'è alcun obbligo di segnalazione".

Bonini e Celeste, insomma, confermano che Milano è "ben lontana" dall'epidemia di Parigi, e, nonostante un incremento di casi segnalati negli ultimi mesi (paragonabile a quello che si è verificato all'epoca di Expo 2015), la situazione sembra essere tutto sommato controllabile e nella norma. L'attenzione deve pur sempre restare alta, questo è certo, ma i milanesi possono dormire sonni tranquilli.