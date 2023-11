Cibi strani che in giro per il mondo: mangereste le zampe di gallina?

Non tutti i cibi che si incontrano in giro per il Mondo farebbero la gioia dei nostri occhi: se a prima vista possono sembrare strani o persino inquietanti, molti di essi sono parte integrante delle tradizioni culinarie locali.

Se siete avventurosi e disposti a spingervi oltre i soliti confini gastronomici, potreste scoprire che alcuni di questi piatti insoliti nascondono sapori sorprendentemente deliziosi, discorso già ampiamente affrontato, del resto, anche con gli occhi di tonno.

In questo breve viaggio in giro per il mondo abbiamo deciso di concentrarci sulle zampe di gallina, un cibo che unisce diverse culture in altrettante parti del mondo: dall’Asia Orientale alle regioni dei Caraibi, del Sud America e del Sud Africa.

Asia Orientale

Nel contesto cinese, le zampe di gallina sono spesso preparate come parte del Dim Sum, un assortimento di piccoli piatti serviti per il pranzo o la cena. Le zampe vengono solitamente cotte in un brodo aromatico, oppure fritte e poi bollite in salsa di soia e spezie.

Caraibi

Nelle isole caraibiche, come la Giamaica, il Jerk chicken è un piatto iconico e le zampe di gallina possono essere preparate come parte di questa pietanza saporita. Sono spesso marinate in una miscela di spezie, tra cui la pimenta, e poi grigliate lentamente su carboni ardenti per ottenere un sapore ricco e affumicato.

Sud America

In Bolivia, ma anche in altre parti del Sud America, è possibile trovare la "Sopa de Patas", una zuppa tradizionale preparata con zampe di gallina. Questa zuppa è ricca e nutriente, spesso arricchita con verdure, patate e spezie locali. È una pietanza confortante e calorica, ideale per affrontare il clima rigido delle Ande.

Sud Africa

In Sud Africa, le zampe di gallina sono spesso utilizzate per preparare uno stufato. Questo piatto è noto come "Chicken Feet Stew" ed è cucinato in un sugo ricco e saporito. Le zampe di gallina vengono spesso cotte fino a diventare tenere e si accompagnano con riso o mais.