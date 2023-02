Chiara Ferragni lancia dal palco di Sanremo il profilo Instagram di Amadeus, ed è record

Un selfie con Gianni Morandi e Chiara Ferragni: è questo il primo post pubblicato, direttamente dal palco di Sanremo 2023, sul profilo Instagram ufficiale di Amadeus, che ha immediatamente fatto il pieno di follower.

Il direttore artistico del Festival si è affidato ad una professionista del settore per “sganciarsi” dallo storico profilo di coppia che in questi anni ha gestito insieme alla moglie Giovanna Civitillo (che ora dovrà evidentemente rivedere sia il nickname giovannaeamadeus che la biografia).

Un lancio in eurovisione che ha subito fatto fare il pieno di follower all’account amadeusonoio: nel giro di poche ore infatti ha raggiunto quota 630mila follower, superando quello della moglie.

Il primo post, ovvero il “selfie boomer” scattato da Chiara Ferragni, ha racimolato quasi 600mila like e le reazioni da molti vip ed influencer: dai Pinguini Tattici Nucleari ai The Jackal, passando per Camihawke, l’immancabile amico Rosario Fiorello e la collega Mara Venier, tutti hanno voluto dare il benvenuto su Instagram all’uomo dei record di Sanremo, ora pronto a superare anche quelli della piattaforma social ed a fare tesoro degli insegnamenti di due super esperti dei social come Chiara Ferragni e Gianni Morandi, anch’esso molto attivo su Instagram e Facebook dove racconta quotidianamente la sua vita insieme alla moglie Anna.