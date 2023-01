Chiara Ferragni firma una nuova collezione Nespresso: Milano in un caffè

Che vi piaccia o meno il suo stile, Chiara Ferragni è senza alcun dubbio una delle figure più influenti del momento, come dimostra il chiacchiericcio quotidiano creato dai suoi outfit e dalle sue scelte - come il devolvere il cachet di Sanremo in beneficienza. Ora l’imprenditrice si è lanciata in una nuova collaborazione con Nespresso.

Nespresso è ormai un marchio che scandisce diversi momenti della giornata di tantissimi italiani, un autentico stile di vita che passa anche attraverso collezioni particolari, gusti ricercati e collaborazioni eccellenti. Ultimo tassello del fornito catalogo Nespresso è la collezione Ispirazione Italiana Milano Intenso, che celebra proprio le vibrazioni intense del capoluogo lombardo. E quale ambassador migliore di Chiara Ferragni per lanciare un’edizione limitata ispirata proprio a Milano, dove l’imprenditrice vive seguendo le influenze della moda e del lifestyle?

Tecnicamente parlando, le capsule contengono una miscela di caffè provenienti principalmente dall’America Latina, caratterizzati da una tostatura medio-scura che mette in risalto note di cacao e cereali tostati. Il design di questa particolare edizione limitata rappresenta proprio la visione di Chiara Ferragni della città di Milano e non si ferma alle sole capsule. La collaborazione ha portato anche alla creazione di un Espresso SET formato da due tazze in nero opaco dall’interno dorato da 26 euro, di una Golden Travel Mug per mantenere le bevande al caldo e al freddo da 28 euro, una macchina del caffè CitiZ Ispirazione Italiana che prepara Espresso o Lungo da 199 euro. Le nuove capsule Ispirazione Italiana Milano Intenso invece vengono vendute a 0,55 euro. A tal proposito: ecco quali sono le migliori capsule per il caffè secondo Altroconsumo.