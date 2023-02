Chi è Tom Morello, il chitarrista che ha suonato con i Måneskin a Sanremo 2023

Amadeus l’ha descritto “uno dei migliori chitarristi della storia del rock”, Damiano David l’ha presentato come “la leggenda”. Nella terza serata di Sanremo 2023, sul palco insieme ai Måneskin è salito Tom Morello, per suonare con la band dei record romana la traccia “Gossip” tratta dal nuovo album Rush.

Tom Morello è uno dei volti rock più famosi a livello globale. Chitarrista dei Rage Against the Machine e degli Audioslave, con cui ha registrato complessivamente sette album, ha fatto del sound dei suoi riff un marchio di fabbrica in quanto immediatamente riconoscibili alle orecchie dei fan.

Morello, che i fan di Guitar Hero III hanno conosciuto con la sfida presente nel titolo lanciato nel 2007 su PS2, PS3, Xbox 360, Wii e PC, si è contraddistinto dai colleghi per lo stile unico, in grado di unire riff rock e funk con le sonorità classiche dell’hip hop grazie all’uso di distorsioni, modulazioni ed effetti che mutano il suono della chitarra. Emblematiche sono le collaborazioni con artisti che esulano dal suo genere di riferimento: nel 1993 ha ad esempio collaborato con Run DMC.

Il successo però lo ottiene con i Rage Against The Machine, band americana capitanata da Zack De La Rocha che come Morello fonde il metal con il rap ed hip hop classico. Dopo l’abbandono ai Rage Against The Machine da parte di De La Rocha nel 2000, i tre componenti restanti della band (che ora si è riunita) creano il supegruppo Audioslave, che vede alla voce il compianto e leggendario Chris Cornell.

Nell’arco degli anni Morello ha collezionato featuring con Serj Tankian dei System of a Down, Travis Barker dei Blink 182, Bruce Springsteen, Linkin Park, Chuch Berry, Ozzy Osbourne, Johnny Cash ed anche con Samuel dei Subsonica con cui ha collaborato per una traccia presente nella colonna sonora di “Una Vita Spericolata”.

Ieri sera è salito sul palco dell’Ariston per la prima volta, per suonare insieme ai Måneskin “Gossip”, che ha contribuito ad incidere insieme a Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan.



La terza serata di Sanremo 2023 si è aperta con l'esibizione di Gianluca Grignani, che si è fermato a causa di alcuni problemi audio.