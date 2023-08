Chi è Paolo Meneguzzi, il cantante pop del dissing con J-Ax

L'annoso dibattito tra cantanti pop e rapper prosegue anche in questa calda estate 2023. Questa volta c'è di mezzo un dissing messo in rima da J-Ax, che si è scagliato contro un nome noto della musica pop italiana, che però non esattamente tutti (basti pensare a chi ha un po' meno anni sulle spalle) potrebbero conoscere: Paolo Meneguzzi.

Vale insomma la pena approfondire rapidamente la carriera dal cantautore svizzero con cittadinanza italiana al centro delle dure strofe, come da tradizione dei dissing rap, inanellate una dopo l'altra dal rapper di Disco Paradise (singolo che, per la cronaca, è al centro della diatriba tra i due, dopo che Meneguzzi non ne ha parlato esattamente benissimo in un'intervista concessa a Mowmag).



Ebbene, l'artista con cui J-Ax se la prende nel dissing pubblicato su YouTube il 28 luglio 2023, che al momento in cui scriviamo conta più di 180.000 visualizzazioni, è considerato per certi versi un'icona del pop italiano degli anni 2000, che riuscì però anche ad avere una carriera in Sudamerica. Tra centinaia di concerti e un traguardo raggiunto di oltre due milioni di dischi venduti a livello globale, Meneguzzi ha avuto modo di pubblicare un totale di diciassette album tra il 1996 e oggi (tra discografia spagnola, italiana e francese).

Il primo disco fu "Por amor" del 1996, in spagnolo. L'ultimo album risale invece al 2013: si tratta di "Zero", in italiano. Tra i principali successi di Meneguzzi c'è sicuramente il brano "Verofalso", che al momento in cui scriviamo su YouTube conta più di 2 milioni di visualizzazioni. Un altro singolo molto ascoltato è poi "Musica", che ha superato le 6 milioni di visualizzazioni su YouTube. Per quanto non pubblichi un album dal 2013, la carriera musicale di Meneguzzi è comunque proseguita negli anni con singoli come "Lunapark" col rapper Maxi B, uscito nel 2018. In questo caso, al momento in cui scriviamo le visualizzazioni su YouTube sono poco più che 68.000.



Vale la pena però notare che Meneguzzi è ancora in attività, nonostante la sua carriera non lo veda più ai vertici delle classifiche. Per il resto, un'altra curiosità che vale la pena esplicitare è che si fa riferimento a un artista che ha partecipato cinque volte al Festival di Sanremo, più precisamente nelle edizioni 2001, 2004, 2005, 2007 e 2008. Nel 2005 ci fu persino una comparsata nel mondo dei videogiochi, visto che Meneguzzi diventò un personaggio di The Sims 2: Nightlife.

Al netto di questo, sembra che alla fine il dissing con J-Ax si stia placando. Infatti, nella giornata del 30 luglio 2023 sul profilo Instagram di J-Ax (e degli Articolo 31) è comparso un video in cui il rapper sembra cercare di fatto di seppellire l'ascia di guerra. Nel frattempo, nel dibattito su che cos'è il pop si era inserito l'immancabile Morgan, sempre mediante un'intervista rilasciata a Mowmag. Chissà se ci sarà mai una fine reale a quel tipo di diatriba.